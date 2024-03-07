'Нас поставили на колени!' Российские гимнасты отказались от Олимпиады-2024

Сборная России по спортивная гимнастике отказалась от выступления на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. К тому же, представителей страны-агрессорки не допустили к двум турнирам, которые станут отборочными к соревнованиям в столице Франции.

Об этом заявила старший тренер российской национальной команды Валентина Родионенко в комментарии порталу Sport24. Специалистка со словами о том, что представителей РФ "поставили на колени", подчеркнула, что они будут выступать лишь на турнирах на территории своей страны.

"Нам давно известно, что наших гимнастов лишили участия на Олимпиаде в Париже. И что теперь? Мы согласились с этим решением и готовимся к играм БРИКС. Посмотрим, что будет на Играх дружбы, надеемся увидеть сильные команды. Никто из наших гимнастов на поедет на эту Олимпиаду в нейтральном статусе. Это исключено! Осталось два этапа кубка мира, на которых мы могли бы отобраться в Париж, но нас туда не пустили. Нас поставили на колени, зачем нам ехать на эти Олимпийские игры?!" – сказала Родионенко.

Ранее российские представительницы художественной гимнастики Дина и Арина Аверины назло Международному олимпийскому комитету (МОК) объявили о завершении карьеры.

Как сообщал OBOZ.UA, министр спорта России Олег Матыцин обвинил мир во враждебности по отношению к представителям РФ и пожаловался на "время сложностей". Кроме того, он заявил, что МОК нарушает право россиян на поддержку диктатора Владимира Путина и войны в Украине.

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