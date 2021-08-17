Беленюка наградили пистолетом и присвоили новое воинское звание

Украинский борец, олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк получил воинское звание "старший лейтенант". Министр обороны Украины Андрей Таран также вручил спортсмену наградное оружие – пистолет Макарова (ПМ).

Торжественное собрание армейских чемпионов и призеров состоялось в Миниобороны во вторник, 17 августа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте, опубликовав соответствующие фотографии.

Как сказано в сообщении, Таран поздравил золотого медалиста Беленюка с получением очередного воинского звания и наградил украинца поощрительным отличием Министерства обороны "Огнестрельное оружие".

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Беленюк, который выступает в борьбе греко-римского стиля, – единственный участник летних Олимпийских Игр в Токио, сумевший завоевать золотую медаль. Он победил в финале в весовой категории до 87 кг.

В Министерстве обороны указали, что Украина впервые с 1996 года добыла "золото" в греко-римской борьбе.

Жан Беленюк в свою очередь стал четвертым борцом в истории нашей страны, получившим высшую награду на Олимпиаде в этом виде спорта.

Добавим: всего на Олимпиаде-2020 Украина завоевала 19 медалей, но лишь одна награда оказалась золотой.

По возвращении в Украину из Японии Беленюк, который также является народным депутатом от партии "Слуга народа", заявил, что сейчас собирается сконцентрироваться на политической деятельности.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в интервью Беленюк признался, что видит недостатки в своей фракции, потому что "не слепой". За некоторых парламентариев ему стыдно.