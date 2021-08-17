Беленюка наградили пистолетом и присвоили новое воинское звание

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Другие виды спорта
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Жан Беленюк с флагом Украины

Украинский борец, олимпийский чемпион Токио-2020 Жан Беленюк получил воинское звание "старший лейтенант". Министр обороны Украины Андрей Таран также вручил спортсмену наградное оружие – пистолет Макарова (ПМ).

Торжественное собрание армейских чемпионов и призеров состоялось в Миниобороны во вторник, 17 августа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте, опубликовав соответствующие фотографии.

Как сказано в сообщении, Таран поздравил золотого медалиста Беленюка с получением очередного воинского звания и наградил украинца поощрительным отличием Министерства обороны "Огнестрельное оружие".

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Беленюк, который выступает в борьбе греко-римского стиля, – единственный участник летних Олимпийских Игр в Токио, сумевший завоевать золотую медаль. Он победил в финале в весовой категории до 87 кг.

В Министерстве обороны указали, что Украина впервые с 1996 года добыла "золото" в греко-римской борьбе.

Жан Беленюк в свою очередь стал четвертым борцом в истории нашей страны, получившим высшую награду на Олимпиаде в этом виде спорта.

Жан Беленюк и Андрей Таран
Спортсмены на награждении в Минобороны

Добавим: всего на Олимпиаде-2020 Украина завоевала 19 медалей, но лишь одна награда оказалась золотой.

По возвращении в Украину из Японии Беленюк, который также является народным депутатом от партии "Слуга народа", заявил, что сейчас собирается сконцентрироваться на политической деятельности.

Жан Беленюк завоевал "золото"
Беленюк на награждении во время Олимпиады-2020

Как писал OBOZREVATEL, недавно в интервью Беленюк признался, что видит недостатки в своей фракции, потому что "не слепой". За некоторых парламентариев ему стыдно.

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