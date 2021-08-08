Украина завершила выступление на Олимпиаде-2020: все медалисты, итоговое место

Сборная Украины завершила выступления на Олимпиаде-2020. Наша команда заняла итоговое 44-е место, завоевав 19 наград: одну золотую, шесть серебряных и двенадцать бронзовых.

Единственным, кто из наших спортсменов смог взобраться на наивысшую ступень пьедестала, стал Жан Беленюк, победив в греко-римской борьбе.

Шесть раз Украина была второй. Так, серебряные награды завоевали:

Михаил Романчук в плавании на дистанции 1500 м.

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Борец греко-римского стиля Парвиз Насибов.

Каратистка Анжелика Терлюга.

Каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова в гребле (каноэ-двойка).

Самым драматичным "серебром" стала медаль боксера Александра Хижняка, который в финале уверенно шел к "золоту", но проиграл шокирующим нокаутом в 3-м раунде.

Самым сенсационным стала серебряная медаль Елены Стариковой в спринтерских заездах на велотреке. 25-летняя харьковчанка уступила лишь рекордсменке мира.

12-й раз Украина становилась третьей. Бронзовые медали добыли:

Дзюдоистка Дарья Белодед.

Стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук.

Шпажист Игорь Рейзлин.

Теннисистка Элина Свитолина.

Пловец Михаил Романчук.

Борчиха Ирина Коляденко.

Борчиха Алла Черкасова.

Наша сборная в артистическом плавании.

Каноистка Людмила Лузан.

Синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук.

Каратист Станислав Горуна

Прыгунья в высоту Ярослава Магучих.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина установила антирекорд Олимпийских игр по количеству золотых наград. Медаль Беленюка стала единственным "золотом" нашей команды в Токио.