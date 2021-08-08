Украина завершила выступление на Олимпиаде-2020: все медалисты, итоговое место

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Украина на Олимпиаде

Сборная Украины завершила выступления на Олимпиаде-2020. Наша команда заняла итоговое 44-е место, завоевав 19 наград: одну золотую, шесть серебряных и двенадцать бронзовых.

Единственным, кто из наших спортсменов смог взобраться на наивысшую ступень пьедестала, стал Жан Беленюк, победив в греко-римской борьбе.

Жан Беленюк стал олимпийским чемпионом Токио.

Шесть раз Украина была второй. Так, серебряные награды завоевали:

  • Михаил Романчук в плавании на дистанции 1500 м.

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Михаил Романчук с серебренной медалью.

  • Борец греко-римского стиля Парвиз Насибов.

Парвиз Насибов

  • Каратистка Анжелика Терлюга.

Анжелика Терлюга с медалью.

  • Каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова в гребле (каноэ-двойка).

Лузан и Четверикова на Олимпиаде в Токио.

Самым драматичным "серебром" стала медаль боксера Александра Хижняка, который в финале уверенно шел к "золоту", но проиграл шокирующим нокаутом в 3-м раунде.

Александр Хижняк

Самым сенсационным стала серебряная медаль Елены Стариковой в спринтерских заездах на велотреке. 25-летняя харьковчанка уступила лишь рекордсменке мира.

Старикова с медалью Олимпиады в Токио.

12-й раз Украина становилась третьей. Бронзовые медали добыли:

  • Дзюдоистка Дарья Белодед.

Дарья Белодед

  • Стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук.

Елена Костевич и Олег Омельчук

  • Шпажист Игорь Рейзлин.

Игорь Рейзлин

  • Теннисистка Элина Свитолина.

Элина Свитолина

  • Пловец Михаил Романчук.

Михаил Романчук

  • Борчиха Ирина Коляденко.

Ирина Коляденко

  • Борчиха Алла Черкасова.

Алла Черкасова

  • Наша сборная в артистическом плавании.

Сборная Украины по артистическому плаванию

  • Каноистка Людмила Лузан.

Людмила Лузан

  • Синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук.

Марта Федина и Анастасия Савчук

  • Каратист Станислав Горуна

Станислав Горуна

  • Прыгунья в высоту Ярослава Магучих.

Ярослава Магучих.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина установила антирекорд Олимпийских игр по количеству золотых наград. Медаль Беленюка стала единственным "золотом" нашей команды в Токио.

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