Украина завершила выступление на Олимпиаде-2020: все медалисты, итоговое место
Сборная Украины завершила выступления на Олимпиаде-2020. Наша команда заняла итоговое 44-е место, завоевав 19 наград: одну золотую, шесть серебряных и двенадцать бронзовых.
Единственным, кто из наших спортсменов смог взобраться на наивысшую ступень пьедестала, стал Жан Беленюк, победив в греко-римской борьбе.
Шесть раз Украина была второй. Так, серебряные награды завоевали:
Михаил Романчук в плавании на дистанции 1500 м.
Борец греко-римского стиля Парвиз Насибов.
Каратистка Анжелика Терлюга.
Каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова в гребле (каноэ-двойка).
Самым драматичным "серебром" стала медаль боксера Александра Хижняка, который в финале уверенно шел к "золоту", но проиграл шокирующим нокаутом в 3-м раунде.
Самым сенсационным стала серебряная медаль Елены Стариковой в спринтерских заездах на велотреке. 25-летняя харьковчанка уступила лишь рекордсменке мира.
12-й раз Украина становилась третьей. Бронзовые медали добыли:
Дзюдоистка Дарья Белодед.
Стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук.
Шпажист Игорь Рейзлин.
Теннисистка Элина Свитолина.
Пловец Михаил Романчук.
Борчиха Ирина Коляденко.
Борчиха Алла Черкасова.
Наша сборная в артистическом плавании.
Каноистка Людмила Лузан.
Синхронистки Марта Федина и Анастасия Савчук.
Каратист Станислав Горуна
Прыгунья в высоту Ярослава Магучих.
Как сообщал OBOZREVATEL, Украина установила антирекорд Олимпийских игр по количеству золотых наград. Медаль Беленюка стала единственным "золотом" нашей команды в Токио.