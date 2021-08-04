Беленюк принес Украине первое 'золото' Олимпиады-2020

Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк стал чемпионом Олимпиады 2020 года в Токио. В финале соревнований в весовой категории до 87 килограмм наш соотечественник был сильнее венгра Виктора Лоринца – 5:1.

Беленюк вышел на схватку с четким планом. В первом периоде он явно действовал вторым номером. Жана первым отправили в партер, но украинец невероятно легко перевел бой в стойку и спокойно завершил трехминутку.

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А вот с первых секунд второго периода наш соотечественник начал оказывать невероятно давление на соперника. Получив возможность атаковать из партера, украинец совершил два переворота Лоринца, заработал пять очков и довел схватку до победы.

Таким образом, Беленюк завоевал для Украины первую золотую медаль на Олимпиаде в Токио.

Свой путь к награде Жан начал со стадии 1/8 финала, где взял реванш у серба Зураби Датунашвили (3:1) за поражение на чемпионате Европы-2021. В четвертьфинале Жан взял верх над алжирцем Баширом Сид Азаром, закончив схватку со счетом 1:1, но выиграв за счет того, что совершил результативное действие последним.

В полуфинале Беленюк легко одолела Ивана Гуклека из Хорватии. Вначале немного больше активности проявлял хорват, за что получил один балл и возможность проявить себя в партере. После перерыва Беленюк также получил шанс в партере и мастерски им воспользовался, заработав сразу шесть очков за две атаки, проведенные в течение нескольких секунд. Это и обеспечило украинцу победу со счетом 7:1.

Напомним, в первом финале борцовского дня для Украины Парвиз Насибов завоевал "серебро" Олимпиады-2020.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская борчиха Алла Черкасова сенсационно победила действующую олимпийскую чемпионку Сару Досе из Японии и добыла "бронзу" Олимпиады-2020.

До Черкасовой бронзовые медали Украине на Играх в Токио принесли дзюдоистка Дарья Белодед, шпажист Игорь Рейзлин, стрелки Елена Костевич и Олег Омельчук, пловец Михаил Романчук и теннисистка Элина Свитолина. Кроме того, Романчуку удалось завоевать "серебро" для нашей сборной.