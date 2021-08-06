Олимпийский чемпион Беленюк прилетел в Украину и высказался о завершении карьеры

Победитель Олимпийских игр в Токио в греко-римской борьбе Жан Беленюк вернулся из Японии в Киев и рассказал о своих планах на будущее. По словам спортсмена, который также является народным депутатом от партии "Слуга народа", сейчас он собирается сконцентрироваться на политической деятельности.

Борец признался, что хочет подождать, прежде чем принимать окончательное решение о завершении или незавершении карьеры в спорте. Он отметил, что сейчас он добился всех своих целей, но вернется, если найдет новую мотивацию.

"Цели? Если краткосрочные – то немного отдохнуть. С сентября стартует новый политический сезон, буду заниматься политической деятельностью. А спортом буду заниматься только для поддержки своей формы спортивной. Участие в чемпионатах? Пока не знаю, пока не комментирую. Не хочу делать каких-то громких заявлений, что заканчиваю со спортом, потому что мне 30 лет. Но все мои амбициозные цели, которые я ставил перед собой с самого детства, они на данный момент закрыты. Мне нужно найти для себя какую-то новую мотивацию, чтобы продолжать", – цитирует слова Беленюка издание Tribuna.

Видео дня

Напомним, что борец все еще остается единственным украинцем, которому удалось завоевать "золото" на Олимпиаде в Токио. После победы в финале он ярко станцевал гопак и не сдерживал эмоции во время интервью.

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 августа каратистка Анжелика Терлюга остановилась в шаге от высшей награды, проиграв решающий поединок сопернице из Болгарии.