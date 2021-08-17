Беленюк – о коллегах по Раде: есть люди, за которых стыдно. Видео

Народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" и олимпийский чемпион Токио Жан Беленюк признался, что видит недостатки в своей фракции. За некоторых парламентариев ему стыдно.

Обстановку в Верховной Раде "слуга" прокомментировал во время интервью главному редактору издания "Гордон" Алесе Бацман. Оно транслировалось в понедельник, 16 августа, на YouTube-канале журналистки (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Политик на вопрос Бацман ответил, что "конечно же" видит недостатки в фракции СН, потому что "не слепой".

Он заверил, что следит за всеми громкими скандалами. "Естественно, это не может радовать и это очень плохо, иногда даже позорно", – сказал нардеп.

Видео дня

Журналистка озвучила мнение: мол, неприятные инциденты в Раде создают фон для обсуждения внеочередных выборов народных депутатов.

В ответ Беленюк заявил, что перевыборы не гарантируют прихода парламентариев "абсолютно противоположных тем людям, которые неправильно проявили себя" при должности.

Так, Беленюк указал на то, что в ВР есть нардепы, которые постоянно в центре скандалов, но это их "ничему не учит".

"Они даже не делают особой работы над ошибками. И когда ему говорят: "Вот здесь можно было сделать так, а сюда можно было не лезть", – все это переворачивается и начинается лучшая защита – атака. "А ты вспомни, как ты где-то что-то сделал", – рассказал он.

Что касается людей, за которых ему в Раде стыдно, то народный избранник пояснил: условно из 250 ему стыдно за 10.

Кроме того, некоторые "молодцы только по картинке". "А слышишь, что они занимаются чем-то не тем. Либо же наоборот: все считают его "чумным" и непонятным, а реально человек делает дело", – отметил "слуга народа".

Предлагаем посмотреть запись разговора Беленюка с журналисткой:

Как ранее писал OBOZREVATEL, 13 августа в центре столицы Украины группа неизвестных напала с оскорблениями на олимпийского чемпиона Беленюка. Его пытались спровоцировать расистскими фразами, но до драки не дошло.

Президент Владимир Зеленский призвал правоохранителей жестко отреагировать на инцидент и найти виновных.