'Выйти и так себя вести...' Чемпионка ОИ из РФ назвала ненормальной Харлан за отказ жать руку россиянке на ЧМ

Двукратная олимпийская чемпионка Карина Азнавурян возмутилась поступком Ольги Харлан, которая отказалась жать руку Анне Смирновой на мировом первенстве по фехтованию в Милане. Российская победительниц Игр в Сиднее-2000 и Афинах-2004 обвинила украинскую саблистку в некорректном поведении, а действия своей соотечественницы, которая устроила настоящий цирк на дорожке, назвала "борьбой за свои честь и достоинство".

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Об этом Азнавурян, которая сбежала в РФ из Азербайджана, заявила в комментарии телеканалу "Матч ТВ". Бывшая шпажистка повторила главные нарративы кремлевской пропаганды о спорте вне политике, закрыв глаза на то, что Смирнова открыто поддерживает ВС РФ, где служит ее брат.

"Это никогда не было нормально и никогда не будет нормально, потому что это неспортивное поведение. Такое поведение на дорожке Ольги Харлан, такой великой спортсменки, вообще недопустимо по отношению к своему сопернику. Выходя на бой с Аней Смирновой, Ольга понимала, что она фехтует с представительницей России. И вести себя таким образом не подобает никому вообще. Потому что спорт всегда был вне политики. Выйти и себя так вести – это крайне, мягко говоря, некорректно. Наша девочка Аня – молодец, она сделала все правильно, что она пригласила судей и борется за свои честь и достоинство", – сказала Азнуварян.

Напомним, Ольгу Харлан дисквалифицировали на ЧМ-2023 за отказ жать руку российской сопернице. Федерация фехтования Украины (ФФУ) заступилась за спортсменку и готовится подать апелляцию. Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира.

В свою очередь Международный олимпийский комитет (МОК) обратился к федерациям с рекомендацией более ответственно относится к поединкам украинцев и россиян, выразив солидарность с нашими соотечественниками.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат и олимпийский чемпион по борьбе Жан Беленюк озвучил информацию, что изначально между Харлан и Международной федерацией фехтования (FIE) было соглашение, которое подразумевало отказ жать руку россиянке. Позже главный тренер сборной Украины по фехтованию Наталья Конрад рассказала, что на самом деле случилось с Харлан.

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