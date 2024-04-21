'В Украине геноцид'. Легенда мирового спорта выступил против России, назвав Путина преступником

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек заявил, что все российские спортсмены, которые соревнуются сегодня, являются огромной рекламой российской войны. По мнению двукратного обладателя Кубка Стэнли все атлеты РФ даже косвенно ответственны за павших в Украине.

Гашек подчеркнул, что его не интересует то, что про него говорят люди в РФ.

"Для меня важно называть вещи своими именами, говорить все так, как есть. Что Россия ведет империалистическую войну, чтобы захватить новые территории, что Путин – преступник, что в Украине происходит геноцид и так далее. Если какие-то россияне, даже бывшие одноклубники, меня критикуют – это их мнение. Для меня это не проблема, мне важнее говорить им правду", – сказал Гашек в интервью "Суспильне.Культура".

Отметим, что чешский экс-вратарь постоянно высказывается в поддержку Украины. После поездки в Киев и Харьков летом минувшего года он записал видеообращение к украинцам, пожелав им "гнать русское дер*мо". Кроме того, олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов закатил настоящую истерику из-за высказываний чеха.

Ранее Доминик заявил, что россияне не имеют права выступать на международных турнирах, "пока не уйдут из Украины и не отдадут Путина" под суд. Также он потребовал от РФ выплаты репараций нашей стране.

Как сообщал OBOZ.UA, Доминика Гашека обвинили в лицемерии после участия в церемонии открытия одного из матчей НХЛ. В ответ бывший вратарь извинился за этот шаг и назвал его ошибкой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!