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В РФ потребовали "поставить на место" Украину из-за отказа Харлан жать руку россиянке

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
2,5 т.
В РФ потребовали 'поставить на место' Украину из-за отказа Харлан жать руку россиянке

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев возмутился жалобе Украины на Международную федерацию фехтования (FIS) за бездействие в скандале вокруг Ольги Харлан на чемпионате мира-2023. Депутат Государственной думы назвал нашу страну "провинившимся ребенком" после обращения украинцев в Международный олимпийский комитет (МОК).

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В РФ потребовали "поставить на место" Украину из-за отказа Харлан жать руку россиянке

Об этом Свищев заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Он выступил с требованием к FIS "показать место" нашей национальной федерации, а также обвинил Украину якобы в нарушении этики, забыв о том, что его страна ведет преступную войну.

В РФ потребовали "поставить на место" Украину из-за отказа Харлан жать руку россиянке

"Международная федерация должна показать место Федерации фехтования Украины. Подобные жалобы, игнорируя вышестоящую организацию, являются нарушением этики. Они пытаются, как провинившийся ребенок, скакать через голову и жаловаться. Так не поступает самодостаточная федерация, видимо, тут либо есть давление, либо бессилие", – сказал Свищев.

В РФ потребовали "поставить на место" Украину из-за отказа Харлан жать руку россиянке
В РФ потребовали "поставить на место" Украину из-за отказа Харлан жать руку россиянке

Напомним, на ЧМ-2023 в Милане Харлан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой. В ответ представительница страны-агрессорки устроила цирк, отказываясь покидать дорожку. Позже украинка получила дисквалификацию, которую FIS вынесла под давлением РФ.

В РФ потребовали "поставить на место" Украину из-за отказа Харлан жать руку россиянке
В РФ потребовали "поставить на место" Украину из-за отказа Харлан жать руку россиянке

Отметим, что при этом представительница РФ не соответствует критериям нейтрального спортсмена, открыто поддерживая ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью нашему изданию Ольга Харлан призналась, как отреагировала на дисквалификацию на чемпионате мира после отказа пожимать руку россиянке.

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