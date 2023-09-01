В РФ потребовали 'поставить на место' Украину из-за отказа Харлан жать руку россиянке

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев возмутился жалобе Украины на Международную федерацию фехтования (FIS) за бездействие в скандале вокруг Ольги Харлан на чемпионате мира-2023. Депутат Государственной думы назвал нашу страну "провинившимся ребенком" после обращения украинцев в Международный олимпийский комитет (МОК).

Видео дня

Об этом Свищев заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Он выступил с требованием к FIS "показать место" нашей национальной федерации, а также обвинил Украину якобы в нарушении этики, забыв о том, что его страна ведет преступную войну.

"Международная федерация должна показать место Федерации фехтования Украины. Подобные жалобы, игнорируя вышестоящую организацию, являются нарушением этики. Они пытаются, как провинившийся ребенок, скакать через голову и жаловаться. Так не поступает самодостаточная федерация, видимо, тут либо есть давление, либо бессилие", – сказал Свищев.

Напомним, на ЧМ-2023 в Милане Харлан отказалась пожимать руку россиянке Анне Смирновой. В ответ представительница страны-агрессорки устроила цирк, отказываясь покидать дорожку. Позже украинка получила дисквалификацию, которую FIS вынесла под давлением РФ.

Отметим, что при этом представительница РФ не соответствует критериям нейтрального спортсмена, открыто поддерживая ВС РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интервью нашему изданию Ольга Харлан призналась, как отреагировала на дисквалификацию на чемпионате мира после отказа пожимать руку россиянке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!