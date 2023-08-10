'Уже закончила карьеру': Харлан призналась, как отреагировала на дисквалификацию на чемпионате мира

Олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан призналась, что после дисквалификации на чемпионате мира-2023 за отказ пожать руку россиянке Смирновой она мысленно завершила свою карьеру. Поэтому ее очень удивило решение Международного олимпийского комитета и его руководителя Томаса Баха допустить украинку в Олимпиаду-2024 в Париже независимо от того, как закончится квалификация.

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В комментарии OBOZREVATEL титулованная саблистка рассказала, что в сложные минуты ей помогла поддержка своей команды, военных и всех украинцев, вставших на защиту Ольги. Но решение МОК о допуске на ОИ-2024 поразило Харлан.

"Конечно, решение МОК меня очень удивило, потому что я не рассчитывала на это и вообще не знала, что так можно. То есть, что за такое тебе могут дать вайлд-кард на Олимпийские игры, у меня не было никаких мыслей. Честно говоря, я уже заканчивала свою карьеру", – отметила спортсменка.

"Я уже закончила карьеру после того, как меня дисквалифицировали. Потому что меня отстранили и от командных соревнований на чемпионате мира. Не знала, на сколько мне дадут эту черную карточку – возможно, и на полгода. То есть – все. Вот такие у меня были мысли. Но когда потом за меня поднялась вся страна, такие мысли еще оставались, но я уже лучше себя чувствовала. Думала: значит, возможно, так и должно быть и все это не зря", – рассказала Харлан.

Ольга подтвердила, что после отстранения от соревнований ей было тяжело психологически, и спортсменка не сразу отошла от того, через что прошла на чемпионате мира в Милане.

"Чтобы выйти из этого состояния нужно не полторы недели. Сейчас я счастлива, потому что нахожусь в Украине и увижу своих родных, и очень хорошо себя чувствую, потому что приехала домой. Конечно, поддержка, которую я испытывала тогда и чувствую сейчас, особенно от наших военных, это просто в моем сердце", – рассказала саблистка.

"Когда военные меня благодарят, я не знаю, как на это реагировать. Я им отвечаю: "Это я вас благодарю. Я благодарю вас за то, что могу сейчас быть здесь и за то, что вы боретесь. Глядя на вас, говорю им, я тоже боролась. Но есть то, что военные тоже никогда бы не сделали – не пожали руки своему врагу. Потому я сделала то, что должна была сделать, это то, что я чувствовала", – подчеркнула Ольга.

Харлан добавила, что ей очень помогла поддержка ее команды, федерации и всей украинской нации, что придавало ей сил идти дальше.

Напомним, что в результате скандала на ЧМ Международная федерация фехтования сначала дисквалифицировала Харлан, но на следующий день приостановила свое решение.

Ранее, как сообщал OBOZREVATEL, Харлан впервые рассказала, чего боялась в скандале с россиянкой на ЧМ по фехтованию.

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