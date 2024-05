Наказание агрессора неизбежно, уже многократно историей доказано, что "право силы всегда проигрывает силе права". Сегодня Комитет министров Council of Europe своим решением стал на шаг ближе к созданию Специального трибунала по преступлению агрессии.

Далее текст на языке оригинала.

Схвалено рішення, яким Генеральний секретар Ради Європи уповноважується підготувати необхідні документи для сприяння консультаціям в рамках Core Group щодо можливого проекту Угоди між Радою Європи та Урядом України про заснування Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Мова йде також про розробку Статуту трибуналу, проект розширеної часткової угоди, яка регулюватиме порядок надання підтримки Трибуналу, його фінансування та інші адміністративні питання.

Своїм рішенням Рада Європи демонструє не тільки свою підтримку, а й стає по факту лідіруючою організацією у питанні скорішого запуску та роботи Спеціального Трибуналу. Register of Damage for Ukraine вже працює під егідою Ради Європи.

Україна вітає рішення КМ РЄ, як крок назустріч відновленню справедливості – ключового пункту 7 Формули миру Президента Зеленського. Її реалізація – пріоритетна задача для Офісу Президента України.

В той же час ми знов підкреслюємо нашу позицію: не може бути жодної мови про збереження імунітету для т.зв. президента рф владіміра путіна – жоден процес щодо розслідування геноцидальної агресії проти України не матиме сенсу, якщо на ньому не буде головних винуватців цього особливо тяжкого злочину.

Ми закликаємо всі держави світу долучитись до 41 держави, які сьогодні проголосували за це історичне рішення та об'єднатись для відновлення справедливості для всіх, хто постраждав від російських злочинів – це в інтересах не тільки України, але й світового порядку, заснованого на правилах міжнародного права.

Дякую за титанічну адвокацію і роботу в цьому напрямку нашій делегації в Parliamentary Assembly of the Council of Europe, Постійному представництву України при Раді Європи, Borys Tarasyuk.