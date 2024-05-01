В Украине будут готовить специалистов по искусственному интеллекту: будут финансировать американские меценаты

На базе Учебно-научного института журналистики КНУ им. Шевченко откроют школу для подготовки специалистов по искусственному интеллекту. В проект готовы вложиться американские супруги онлайн-педагогов Шелби и Калеб Вордов.

По словам главы Института журналистики КНУ Юрия Бондаря, супруги меценатов готовы дать на проект до пяти миллионов долларов. За эти деньги планируется создать платформу, которая "будет готовить специалистов высочайшего уровня с помощью ведущих специалистов из США".

"Рынок искусственного интеллекта в Украине сегодня недостаточно развит, специалисты работают несистемно. Поэтому такие учебные платформы, как школа при КНУ, дадут возможность подготовить и объединить специалистов, которые в дальнейшем будут осваивать мировой рынок, инвестиционный потенциал которого составляет миллиарды долларов", – считает Бондарь.

Шелби и Калеб Уорды известны как основатели Curious Refuge, "дома для рассказчиков ИИ".

"Curious Refuge – это онлайн-дом для всех, кто хочет использовать инструменты ИИ для создания невероятного искусства. Мы являемся пионерами нового способа использования искусственного интеллекта для создания будущего рассказа историй" – так себя рекламирует супруги и добавляют, что проводят тренинги для Американской киноакадемии, Netflix, Pixar, Google и другие.

По словам Бондара, уже идет имплементация проблематики индустрии искусственного интеллекта в учебные программы для студентов, создание учебных модулей и, по сути, обустройство школы.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно произведениям Кобзаря подарили новую жизнь. С помощью искусственного интеллекта специалисты оживили сборник стихов. В частности, используя технологии ИИ, специалисты оживили сборник стихов Шевченко "Течет вода из-под явора". При этом были использованы иллюстрации 1939 издания от украинской художницы.

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