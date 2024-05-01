Главе немецкого концерна Rheinmetall, который будет производить вооружение в Украине, сожгли дачу: кто взял на себя ответственность

В Германсбурге, Нижняя Саксония в Германии, террористы подожгли садовый домик директора компании Rheinmetall Армина Паппергера. Ответственность за теракт взяли на себя леворадикальные экстремисты Rote Armee Fraktion.

Террористы обвинили компанию Паппергера в поставках оружия Украине и "убийствах по всему миру". Также в их письме было написано "Свобода для Даниэлы" – предположительно имеется в виду представительница RAF Даниэла Клетте, которую арестовали в Берлине в феврале.

Экстремисты признались, что именно они установили зажигательное устройство в садовом домике Армина Паппергера. К удивлению для RAF, пожар быстро усмирили, причем садовый дом остался невредимым, и никто не пострадал.

Террористы заявили, что Rheinmetall во главе с Паппергером "является одним из бенефициаров так называемого переломного момента", присылает "разные старые типы танков в Украину с большой прибылью" и вообще компания "убивает людей в национальном масштабе".

Кроме того, они пожелали силы тем, кто "скрывается от радикальных левых и тем, кто соглашается воинственно атаковать властные структуры".

Rote Armee Fraktion – немецкая леворадикальная террористическая организация городских партизан, действующая в ФРГ с 1970 года. Названа в честь "революционных" армий СССР, Китая и Кубы. Ответственно за совершение минимум 34 убийств, серии банковских налетов, взрывов военных и гражданских учреждений и покушений на высокопоставленных лиц.

Почему именно Rheinmetall

Rheinmetall AG – немецкий концерн, один из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Европе (по объему продаж продукции военного назначения компания занимает 29-е место в мире).

Еще в прошлом году компания Rheinmetall основала свое первое совместное предприятие с украинским партнером по обслуживанию и ремонту танков в Украине.

В феврале этого года было заявлено, что в Мюнхене был подписан меморандум о производстве боеприпасов Rheinmetall в Украине.

После этого Армин Паппергер сообщил, что Rheinmetall планирует создать в Украине по меньшей мере четыре завода, которые будут производить снаряды, военную технику, прах и зенитное оружие.

"Украина сейчас является важным партнером для нас. Здесь мы видим потенциал в размере 2-3 млрд евро в год", – сказал Паппергер.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина в войне против РФ активно использует беспилотники дальнего радиуса действия для атак на вражеские нефтеперерабатывающие заводы, аэродромы и объекты логистики. Чтобы удовлетворить спрос на такие дроны, в Украине появились стартапы, производящие различные БПЛА.

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