Украинская лыжница финишировала в крови на Олимпиаде-2022. Видео

Украинская лыжница Виктория Олех завершала свое выступление в скиатлоне с окровавленным лицом. Женская гонка комбинированным стилем на 15 км открывала программу Олимпиады-2022.

Во время финиша 28-летней украинки было видно, что кровью оказался оказался запачканным и комбинезон. Комментаторы не смогли назвать причины такой ситуации, предположив, что возможно Олех где-то упала на дистанции.

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В тоже время они отметили, что никаких инцидентов во время гонки в эфире показано не было.

Как сообщал OBOZREVATEL, Виктория Олех показала 60-й результат. Победу добыла легендарная Терезы Йохауг. Преимущество 14-кратной чемпионки мира из Норвегии над украинкой составило 10 минут 42 секунды.

В биатлонной эстафете наша команда провалилась, уйдя по ходу гонки на 4 штрафных круга. Победу добыла Норвегия, обойдя на последних метрах ОКР.

Стоит добавить, что на Играх-2022 уже возникло несколько скандалов в российскими СМИ. Сперва Дмитриев Губерниев сообщил о якобы провокации со стороны украинцев, а затем стало известно, что пресса РФ совершила подлость, по отношению к украинским фигуристам.

Напомним, что Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть календарь и медальный зачет.