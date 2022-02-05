На Олимпиаде-2022 определился обладатель первой золотой медали

Легендарная норвежская лыжница Тереза Йохауг стала первой спортсменкой, которая взяла "золото" Олимпийских игр-2022. 33-летняя Йохауг не оставила шансов конкуренткам в скиатлоне, опередив на финише всех на полминуты.

По регламенту гонки атлетки должны были пробежать дистанцию в 15 км двумя разными стилям. Первые 7,5 км девушки бежали классическим стилем, после чего в специальной зоне стадиона поменяли лыжи и вторую половину дистанции, прошли уже свободным коньковым стилем.

Видео дня

Йохауг продемонстрировала блестящий стиль, не дав конкуренткам ни единого шанса. Начиная с отметки 6,3 км норвежка вышла вперед и в дальнейшем лишь наращивала свое преимущество.

Вторая половина гонки стала настоящим бенефисом Терезы. Ее преимущество на финише составило 30 секунд. Второй стала Наталья Непряева (ОКР). "Бронза" у представительницы Австрии Терезы Стадлобер.

Сборная Украины в этой дисциплине была представлена четырьмя спортсменками.

Марина Анцибор стала 56-й, Виктория Олех – 60-й, Юлия Кроль – 62-й. Дарья Рублева уступила круг.

Отметим, что Йохауг является 14-кратной чемпионка мира, трехкратная обладательница Кубка мира в общем зачёте. Также в активе норвежской лыжницы "золото" Олимпиады в Ванкувере-2010.

Напомним, что Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть календарь и медальный зачет.