'Вся была в крови – и комбинезон, и лыжи, и ботинки': что произошло с украинской лыжницей в первой гонке Олимпиады-2022

28-летняя украинская лыжница Виктория Олех в своей дебютной гонке на Олимпиаде-2022 более 10 км не могла остановить носовое кровотечение. В скиатлоне она с трудом сменила лыжи, потому что все расплывалось перед глазами, но с дистанции дебютантка Игр не сошла, хоть и показала на финише только 60-й результат.

OBOZREVATEL дозвонился Виктории в Китай и узнал, что же произошло с ней во время гонки. Также лыжница рассказала про суровые погодные условия на трассе и феноменальную норвежку Йохауг, которую никто не может остановить.

– Если честно, я не знаю, что происходит. Но здесь, в принципе, высота большая – 1800 метров над уровнем моря. Может быть, давление. У меня в пятницу накануне гонки такое было: я зарядку бегала, и кровь из носа пошла. И вот в субботу во время скиатлона это опять повторилось. Как на первом круге, после первого же подъема пошла кровь, так и продолжала идти на протяжении всей дистанции.

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Тренер на втором круге сказал: "Если плохо себя чувствуешь – сходи". Но киваю и продолжаю бежать, как бы тяжело и плохо не было. Я просто старалась сделать что-то, чтобы кровь не сильно так бежала. Потому что я вся была в крови – и комбинезон, и лыжи, и палки, и ботинки. Наглоталась немного и начало подташнивать. Но думаю: "Нет, нет. Я конек добегу. Переобуюсь и добегу". Пыталась найти все силы, которые были во мне, чтобы не сойти.

Когда уже в самом боксе переобувала лыжи с классики на конек, я расстегиваю классическое крепление, а в коньковое просто не могу попасть – у меня все расплывается перед глазами. Я сама, если честно, "стрессанула". Переволновалась.

– Я представляю, дебют на Олимпиаде – и тут такое…

– Да. И дистанция немаленькая – 15 км. 7,5 км бежали классическим ходом и столько же – коньковым. И круг тяжелый – подъемы достаточно затяжные. Они не совсем крутые, но длинные. Нужно себя сдерживать и контролировать. И погодные условия непростые – сильный ветер. Едешь, и такие порывы бывают, что просто останавливаются лыжи, и задыхаешься от порыва.

– Если честно, пока не было подробностей о вашем состоянии, то предположила, что вы упали. Потому что, как подчеркивали многие, снег в Китае жесткий, и падений на старте гонки было предостаточно.

– Да, передо мной тоже много падали. И хоть на Олимпиаде я первый раз, но есть опыт выступлений на самом серьезном уровне, в том числе в юниорских чемпионатах мира участвовала, поэтому я знаю, как девушки бегают и какие могут быть последствия. У мужчин такого нет. Они какие-то более сдержанные. Начинают в толпе спокойно, никто никуда не лезет. А потом уже перед финишем начинают разбираться, и группа растягивается. У нас же с первых метров начинают бежать друг перед другом – по палкам, по лыжам друг другу.

Мы в прошлом году тоже бежали скиатлон на этапе Кубка мира в финском Лахти. Это здесь у нас трасса широкая, и круги проходили параллельно – и классика, и конек рядышком. А обычно есть один круг классический, а другой – коньковый. Со старта есть пять или шесть лыжней. И все пытаются в них с самого начала вскочить. Я так по бровке, по бровке старалась пройти. А рядом были завалы, поломки палок. Они потом встают, догоняют и уезжают от нас, но ты по крайней мере спокоен и продолжаешь идти своим темпом с целым инвентарем.

– Перед Играми всех пугали суровыми условиями Китая – ветер, высота и мороз до -20.

– Да, ночью мороз за минус 20 опускается. Пару дней назад даже -23 было. Я скажу, что если бы не было ветра, то, в принципе, достаточно комфортная температура. Да мороз днем минус 11–12 градусов, но на солнце вообще комфортно. Но ветер такой сухой. Вот недавно мы бежали этап Кубка мира в Финляндии при -21. Да, холодно, но не так, как здесь. Даже сравнить не с чем – просто такой обжигающий сухой ветер.

– Это самые суровые условия в вашей карьере?

– Да, в моей карьере еще такого не было. Да, бегали по морозу, было холодно, но не так, как здесь.

– Непростые условия. Но мне кажется, что победительнице олимпийского скиатлона, норвежке Терезе Йохауг все равно, где бежать.

– Я не знаю, это, наверное, человек-робот. Мы с ней в пятницу на официальной тренировке катались, она была со своим сервисменом. То я была впереди, то она. И я наблюдала за техническими моментами и какими-то нюансами. Скажу, что она сильно худая, высушенная.

Летом у нас с норвежками проходили параллельно сборы в Италии, и я обращала внимание на телосложение Йохауг. У нее такой рельеф мышц, она такая высушенная. Я говорю – велик, по-другому никак не скажешь (смеется). Ну как она бежит?! Там, наверное, такой мотор. Я все понимаю, надо бежать, выигрывать, но не по две минуты второму месту привозить. Конечно, это – талант. Как у того же норвежца Клебо. Но Йохауг – это просто феномен, а не человек.

– Наверное, ее мотивирует и тот факт, что пришлось пропустить предыдущую Олимпиаду из-за дисквалификации и обвинений в употреблении допинга.

– Да. И после того, как она возобновила карьеру, ее не остановить. На трассе она просто сумасшедшая (улыбается).

– Какая у вас следующая гонка? И уже обсуждали с врачом, что нужно сделать, чтобы ситуация с кровью из носа не повторилась?

– Конкретно не обсуждали, потому что сначала нужно определить причину. Понятно, что после гонки у меня померяли давление. Да, оно упало. Но это связано с нагрузкой во время самой гонки. Плюс – неизвестно, сколько я потеряла крови. На первое время рекомендации дали и будем сейчас следить за моим состоянием. Может, это и сосуды. Но ранее вообще никаких предпосылок не было, ничего меня не беспокоило.

В воскресенье скиатлон побегут ребята, только у них будет 30 км. В понедельник у нас выходной – тренировочный день, а 8-го числа будет спринт. Там уже дистанция покороче. А если после квалификации попадешь в топ-30, то топом идут забеги по шесть человек – четвертьфиналы, полуфиналы и финал.

Как сообщал OBOZREVATEL, победу в скиатлоне добыла легендарная Терезы Йохауг. Преимущество 14-кратной чемпионки мира из Норвегии над украинкой составило 10 минут 42 секунды.