Военно-экономические стратегии XXI века все чаще доказывают: самые уязвимые места современного государства находятся не только в тяжелой промышленности или нефтегазовом секторе, но и в цифровых и логистических артериях, обеспечивающих ежедневный потребительский рынок. Массированная серия атак украинских беспилотников по логистическим центрам компании Wildberries и других маркетплейсов, охватившая ключевые регионы рф (от Подмосковья до Краснодара и оккупированного Крыма), продемонстрировала качественно новый тип асимметричного воздействия на макроэкономику противника.

Видео дня

> 1 000 000 м² Складских площадей уничтожено за неделю 150–230 млрд ₽ Прямые убытки продавцов (в рублях) 88 000+ Мелких предпринимателей под угрозой банкротства

1. Капитальный удар по МСБ и ненефтегазовым доходам

Долгое время ключевой мишенью для дестабилизации российской военной машины считались объекты топливно-энергетического комплекса. Однако атаки на коммерческие логистические хабы открыли новый фронт. Если уничтожение НПЗ ударяет по экспортным поступлениям и топливному балансу, то разрушение складов маркетплейсов наносит мгновенный удар по ненефтегазовому сектору и малому бизнесу.

Только во время пожаров в подмосковной Электростали и Котовске Тамбовской области было уничтожено имущество более 88 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Потеря товара на сотни миллиардов рублей означает мгновенную остановку операционной деятельности для десятков тысяч компаний. Поскольку маркетплейсы в спешке переписали форс-мажорные оговорки в договорах, сняв с себя ответственность за действия БПЛА, предприниматели остались один на один с катастрофическими убытками без реальных перспектив компенсации. Это напрямую подрывает региональную налоговую базу рф.

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2. От латентного к острому банковскому кризису

Наиболее критическим последствием разрушения логистической инфраструктуры является неизбежная дестабилизация банковского сектора российской федерации.

По данным независимых макроэкономических центров (в частности, ЦМАКП), банковская система рф уже длительное время находится в состоянии латентного (скрытого) кризиса, обусловленного высокими процентными ставками, системной закредитованностью населения и скрытым накоплением токсичных долгов. Впрочем, уничтожение товарных запасов создает триггер массовых дефолтов:

Невыполнение обязательств: Значительная часть пострадавших продавцов привлекала коммерческие или потребительские кредиты для закупки остатков товара и пополнения оборотного капитала. Потеря товара делает невозможным обслуживание этих кредитов.

Значительная часть пострадавших продавцов привлекала коммерческие или потребительские кредиты для закупки остатков товара и пополнения оборотного капитала. Потеря товара делает невозможным обслуживание этих кредитов. Всплеск NPL (неработающих кредитов): одновременное появление десятков тысяч дефолтных заемщиков формирует масштабную дыру в капитале коммерческих банков, специализирующихся на розничном и малом кредитовании.

одновременное появление десятков тысяч дефолтных заемщиков формирует масштабную дыру в капитале коммерческих банков, специализирующихся на розничном и малом кредитовании. Паралич регулятора: Последнее решение банка россии снизить ключевую ставку до 14% свидетельствует о капитуляции перед политическим давлением и потере независимости регулятора. Центральный банк рф пытается ослабить кредитно-денежное давление именно тогда, когда проинфляционные и системные риски достигли максимума.

«Одновременное возникновение десятков тысяч безнадежных долгов МСП способно превратить скрытый банковский кризис рф в каскадную волну неплатежеспособности финансовых учреждений».

3. Проинфляционный "шок предложения" и децентрализация логистики

Уничтожение потребительских товаров на сотни миллиардов рублей порождает в экономике классический "шок предложения" (supply shock). Товары первой и второй необходимости внезапно исчезают с рынка, что провоцирует локальный дефицит и ажиотажный рост цен.

Более того, атаки разрушают саму модель высокоэффективной централизованной логистики электронной коммерции. Бизнес, сохранивший платежеспособность, вынужден отказываться от услуг крупных хабов Wildberries или Ozon и переходить на децентрализованные, кустарные и существенно более дорогие схемы доставки. В условиях параллельного дефицита топлива это приводит к системному росту транспортных расходов, которые бизнес будет перекладывать на розничного покупателя. Целевой показатель ЦБ рф по инфляции в 2026 году на уровне 6–7% становится окончательно недостижимым.

Выводы и стратегический прогноз

Удары по логистическим узлам e-commerce доказали свою чрезвычайно высокую системную эффективность. Они действуют как проводник системного резонанса: разрушение одного крупного объекта недвижимости мгновенно подрывает финансовую устойчивость десятков тысяч субъектов хозяйствования, дестабилизирует банковские балансы и провоцирует инфляционную спираль, охватывающую миллионы конечных потребителей.

У многих из нас может возникнуть вопрос: когда все действия, санкции союзников и ВСУ приведут к коллапсу банковской системы и экономики рф? На самом деле точную дату назвать не может никто. Государства, даже находясь в глубоком финансовом кризисе, не остаются "без денег" в один день. Вопрос в другом – когда цена войны станет настолько высокой, что ее финансирование начнет разрушать собственную экономику. Именно этот процесс мы уже наблюдаем: рекордный дефицит бюджета, проблемы с заимствованиями, рост долга, инфляционное давление и истощение резервов. Если нынешние тенденции, санкционное давление и удары по военно-экономической инфраструктуре сохранятся, то финансовые возможности россии для ведения войны будут все быстрее сужаться. То есть вопрос не в том, что деньги закончатся "завтра", а в том, что их способность финансировать войну становится все более дорогостоящей и менее устойчивой.