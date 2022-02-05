Смешанной эстафетой стартовали биатлонные соревнования Олимпийских играх-2022. Украина, которая была представлена Валентиной Семеренко, Юлией Джимой, Артемом Примой и Дмитрием Пидручным, заняла 13-е место.

Победу добыла команда Норвегии, которая на последнем круге смогла обойти лидирующую команду ОКР и Францию.

Наша команда очень неудачно начала гонку, практически сразу лишив себя шансов на подиум. Семеренко не смогла справится с нервами и сильным ветром, уйдя уже после первой стрельбы на два штрафных круга. Кошмар для 36-летней сумчанки продолжился и на стойке, где она сделала 4 неточных выстрела.

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На передачу эстафеты украинка приехала последней, 20-й, отставая на три с половиной минуты.

Юлия Джима с идеальной стрельбой на лежке смогла поднять Украину на 14-ю позицию и сократить отставание до 2:35,01. Сенсацией на этом этапе стал штрафной круг уверенно лидирующей Норвегии.

Очень сильный ветер внес свои коррективы в стрельбу всех спортсменок. Пострадали и фавориты. На стойке Джима закрыла все мишени, использовав 2 дополнительных патрона, а Норвегии пришлось уйти еще на два штрафных круга.

Артем Прима и Дмитрий Пидручный не смогли сотворить чуда. Если Прима стрелял точно и поднял команду на 12-ю строчку, то Пидручный ушел на штрафной круг, вновь отбросив "желто-синюю" команду в арьергард.

После последней стрельбой первым со стрельбища выехал Эдуард Латыпов, но его почти перед финишем обошел Йоханнес Тингнес Бе.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколькими часами ранее состоялась первая медальная гонка ОИ-2022. Победительницей в скиатлоне стала титулованная норвежка Тереза Йохауг.

Отметим, что на Кубке мира по биатлону Украина взяла первую медаль сезона в одиночной смешанной эстафете.

Напомним, что Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть календарь и медальный зачет.