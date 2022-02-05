Россияне на последних метрах проиграли биатлонное "золото" Олимпиады-2022. Где Украина
Смешанной эстафетой стартовали биатлонные соревнования Олимпийских играх-2022. Украина, которая была представлена Валентиной Семеренко, Юлией Джимой, Артемом Примой и Дмитрием Пидручным, заняла 13-е место.
Победу добыла команда Норвегии, которая на последнем круге смогла обойти лидирующую команду ОКР и Францию.
Наша команда очень неудачно начала гонку, практически сразу лишив себя шансов на подиум. Семеренко не смогла справится с нервами и сильным ветром, уйдя уже после первой стрельбы на два штрафных круга. Кошмар для 36-летней сумчанки продолжился и на стойке, где она сделала 4 неточных выстрела.
На передачу эстафеты украинка приехала последней, 20-й, отставая на три с половиной минуты.
Юлия Джима с идеальной стрельбой на лежке смогла поднять Украину на 14-ю позицию и сократить отставание до 2:35,01. Сенсацией на этом этапе стал штрафной круг уверенно лидирующей Норвегии.
Очень сильный ветер внес свои коррективы в стрельбу всех спортсменок. Пострадали и фавориты. На стойке Джима закрыла все мишени, использовав 2 дополнительных патрона, а Норвегии пришлось уйти еще на два штрафных круга.
Артем Прима и Дмитрий Пидручный не смогли сотворить чуда. Если Прима стрелял точно и поднял команду на 12-ю строчку, то Пидручный ушел на штрафной круг, вновь отбросив "желто-синюю" команду в арьергард.
После последней стрельбой первым со стрельбища выехал Эдуард Латыпов, но его почти перед финишем обошел Йоханнес Тингнес Бе.
February 5, 2022
Как сообщал OBOZREVATEL, несколькими часами ранее состоялась первая медальная гонка ОИ-2022. Победительницей в скиатлоне стала титулованная норвежка Тереза Йохауг.
Отметим, что на Кубке мира по биатлону Украина взяла первую медаль сезона в одиночной смешанной эстафете.
Напомним, что Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть календарь и медальный зачет.