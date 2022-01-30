Зимние Олимпийские игры 2022: медальный зачет

В столице Китая Пекине в феврале пройдут XXIV Зимние Олимпийские игры. В Играх-2022 примут участие спортсмены из 91 страны. Для двух государств (Гаити и Саудовской Аравии) это будет дебютом.

Всего будет разыграно 109 комплектов наград в 7 видах спорта. Также в Китае зрители увидят выступления атлетов в 7 новых дисциплинах, таких как женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе.

Видео дня

OBOZREVATEL предлагает своим читателям медальный зачет, который постоянно будет обновляться.

Внешний вид медалей перекликается с нефритовыми подвесками, в частности, с артефактами возрастом 5300 лет из развалин Линцзятань.

На аверсе размещена Олимпийская эмблема и пять концентрических окружностей как символ олимпийского духа, который сплочает мир, а также гармонии человека, неба и земли из китайской философии.

На реверсе — эмблема ОИ-2022 и мотивы древнекитайских картами звездного неба, в частсности орбиты 24 малых планет. 24 это отсылка к порядковому номеру Олимпиады.

Талисманом Олимпиады-2022 является панда в скафандре по имени Бин Дунь Дунь. Маскот олицетворяет олимпийский дух и культуру Китая.

Напомним, что в прошлая зимняя Олимпиада состоялась в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане. Единственную награду добыл 29-летний николаевец Александр Абраменко, выиграв "золото" во фристайле.

Этот успех позволил Украине финишировать на 21-м месте в общекомандном медальном зачете.

За эту награду высшей пробы Абраменко заработал 125000 долларов.