Последние сообщения украинской разведки о возможном привлечении россией еще около 30 тысяч военнослужащих Северной Кореи и получении новых пусковых установок для баллистических ракет свидетельствуют об опасной тенденции. Если эта информация окончательно подтвердится, мир будет иметь дело уже не только с российской агрессией против Украины, но и с дальнейшим расширением международной коалиции государств, помогающих ее вести.

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Факты говорят сами за себя.

Северная Корея поставляет россии боеприпасы, ракеты, артиллерийские системы, а теперь, по данным украинской разведки, может существенно увеличить и свое военное присутствие непосредственно на поле боя.

Иран в течение длительного времени снабжал россию ударными беспилотниками и военными технологиями, а отдельные представители иранских властей в последнее время делают все более агрессивные заявления в отношении Украины.

Китай, хотя и официально заявляет о нейтралитете, остается для россии ключевым экономическим партнером. Западные правительства неоднократно заявляли о поставках в россию товаров двойного назначения, электронных компонентов и другой продукции, используемой российской оборонной промышленностью. Кроме того, Пекин обеспечивает москве важное экономическое пространство для смягчения последствий международных санкций.

Главные истории дня

Индия не поставляет россии оружие, однако остается одним из крупнейших покупателей российских энергоносителей, что обеспечивает Кремлю значительные валютные поступления. Именно поэтому экономическое измерение войны также требует объективного международного анализа.

Таким образом, россия уже давно не ведет эту войну в одиночку.

Вокруг неё формируется система военной, технологической, экономической и политической поддержки, которая позволяет продолжать агрессию даже под беспрецедентным санкционным давлением.

Фактически уже существует коалиция агрессии.

Именно поэтому в своих предыдущих публикациях я неоднократно подчеркивал: Украина должна инициировать создание Международной антипутинской коалиции в соответствии со статьей 51 Устава ООН, которая гарантирует государствам право на индивидуальную и коллективную самооборону в случае вооруженного нападения.

Сегодня эта идея приобретает еще большую актуальность.

Если одна сторона формирует международную коалицию для продолжения войны, другая сторона имеет полное право сформировать международную коалицию для прекращения агрессии и восстановления международного правопорядка.

Именно это и предусматривает статья 51 Устава ООН.

Речь идет не об эскалации войны.

Речь идет о законном объединении государств для коллективной самообороны жертвы агрессии.

Чем дольше мир будет ограничиваться лишь реакцией на очередные преступления россии, тем больше авторитарные режимы будут убеждаться, что могут безнаказанно координировать свои действия.

Сколько еще стран должно быть втянуто в эту войну?

Сколько еще мирных людей должно погибнуть?

Сколько еще баллистических ракет должно прилететь по украинским городам, чтобы стало очевидно: Украина уже сдерживает не только россию, но и гораздо более широкую систему авторитарного сотрудничества.

Именно поэтому пришло время перейти от политики отдельных решений к политике коллективной самообороны.

От коалиции агрессии мир должен перейти к коалиции законности.

Не ради войны.

Ради мира.

Не ради конфронтации.

Ради защиты Устава ООН, международного права и права каждого суверенного государства на существование.

Ведь если международное право не способно остановить коалицию агрессии, оно должно быть защищено коалицией государств, готовых его отстоять.