Олимпиада-2022: календарь и расписание

В пятницу, 4 февраля, в столице Китая стартуют XXIV Зимние Олимпийские игры. Соревнования в Пекине станут первыми в истории, проходящими в городе, где до этого была летняя Олимпиада.

В этом году в программу зимних игр будет включено 7 новых дисциплин: женские одиночные соревнования по бобслею, мужские и женские соревнования по фристайлу в дисциплине биг-эйр, смешанная эстафета в шорт-треке, смешанные командные соревнования по фристайлу в акробатике, прыжках на лыжах с трамплина и сноуборд-кроссе.

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На Олимпийских играх в Пекине будут представлены 91 НОК. Две страны впервые примут участие в зимних Олимпийских играх: Гаити и Саудовская Аравия. После перерыва вновь выступят сборные Американского Самоа, Перу, Тринидад и Тобаго и Виргинских Островов.

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Впервые участвовать в ОИ будут Гаити и Саудовская Аравия. После перерыва на олимпийскую арену вернуться сборные Американского Самоа, Перу, Тринидада и Тобаго и Виргинских Островов.

Талисманом Олимпиады-2022 является панда в скафандре по имени Бин Дунь Дунь. Маскот олицетворяет олимпийский дух и культуру Китая.

Напомним, что в прошлая зимняя Олимпиада состоялась в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане. Единственную награду добыл 29-летний николаевец Александр Абраменко, выиграв "золото" во фристайле.

Этот успех позволил Украине финишировать на 21-м месте в общекомандном медальном зачете.

За эту награду высшей пробы Абраменко заработал 125000 долларов.