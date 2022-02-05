Российские СМИ "совершили подлость" с фигуристами сборной Украины на Олимпиаде-2022

Тренер украинской спортивной пары Софии Голиченко и Артема Даренского Лилия Батутина опровергла новость о том, что ее спортсмены на Олимпийских игр-2022 дали интервью в Пекине журналисту российского телеканала "Матч ТВ". Батутина заявила, что ее подопечные общались исключительно с украинским журналистом и делали это на украинском языке.

Тренер отметила, что в это время в интервью влез российский журналист, который спросил, общаются ли они с атлетам Олимпийского комитета России.

"Ребята ответили: "Мы стараемся не общаться сейчас ни с какими командами, в связи с обострением ситуации с короновирусом". Это все что нужно знать о подлости русских СМИ. Тошно, противно. Как можно так с детьми? Какие же мр*зи. Фу. Гавнюки..." – написала Батутина у себя в Facebook.

Видео дня

Президент Ассоциации спортивных журналистов Украины Александр Гливинский рассказал, что все это было подстроено. Во время общения в микст-зоне вопросы Голиченко и Даренскому начал россиянин.

Представитель РФ спрашивал одно и то же "Запрещено ли нашим атлетам общаться на русском?", "Правда ли, что нельзя общаться с российскими атлетами?".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский комментатор Дмитрий Губерниев, который освещает зимние Олимпийские игры в Китае, пожаловался на человека в украинской форме на Олимпиаде. Губерниев поделился мыслью, что его хотели спровоцировать на драку.

Отметим, что перед вылетом в Пекин министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рекомендовал украинским атлетам публично не общаться с россиянами и не находиться рядом с их государственной символикой.

Напомним, что первую медаль ОИ-2022 завоевала норвежская звезда лыжного спорта Тереза Йохауг.

В биатлонной эстафете наша команда провалилась, уйдя по ходу гонки на 4 штрафных круга. Победу добыла Норвегия, обойдя на последних метрах ОКР.

Напомним, что Олимпиада в Пекине продлится до 20 февраля. OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть календарь и медальный зачет.