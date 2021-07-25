Украина в шаге от медали. Что происходит на Олимпиаде 25 июля: все подробности онлайн
На Олимпийских играх в Токио в воскресенье, 25 июля, проходит второй соревновательный день. Спортсмены со всего мира разыгрывают 18 комплектов наград.
OBOZREVATEL предлагает своим читателям результаты дня Олимпиады-2020.
Украинка Елена Костевич серьезно претендовала на медаль в пулевой стрельбе из пистолета с 10 метров, но остановилась в шаге от медали. 28-летняя львовянка с 7-го места вышла из квалификации (577 очков), но в финале завершила выступление на 4-й позиции, остановившись в шаге от медали (197,6 очков).
В стрельбе из лука женская сборная Украины не смогла выйти в четвертьфинал, уступив команде ROC 2:6.
В первом раунде теннисного турнира украинские сестрички Киченок Надежда и Людмила одолели дуэт из Израиля Саня Мирза/Анкита Райна.
В фехтовании в 1/8 финала пробился Игорь Рейзлин
В дзюдо Георгий Зантарая не смог пройти дальше 1/8 финала.
В боксе Ярослав Харциз завершил выступление в 1/16 финала, проиграв Давиду Чалабаеву из Азербайджана (0:5).
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Украина взяла первую медаль на Играх в Токио. "Бронза" на счету знаменитой украинской дзюдоистки Дарьи Белодед.
После того, как завершился бой Дарья расплакалась.
Позже появилась видео церемонии награждения.