На Олимпиаде-2020 случилась грандиозная сенсация

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Anna Kiesenhofer

Австрийская велогонщица Анна Кизенхофер добыла сенсационную победу в 137-километровой групповой гонке на Олимпиаде-2020. 30-летняя спортсменка впервые за 17 лет принесла свой стране медаль в этом виде спорта.

Анна Кизенхофер на финише

До этого австрийские велогонщицы ни разу в истории не побеждали на крупных мировых форумах (чемпионатах мира, Европы или Олимпиадах).

Победный финиш
Видео дня

Кизенхофер перед последним этапом неожиданно ушла в отрыв, став недосягаемой для соперниц. Всего финишировало 48 участниц.

Результаты гонки
Анна Кизенхофер после финиша

Единственная представительница Украины в этой гонке Валерия Кононенко сошла после первого этапа. 31-летняя уроженка Донецка удачно стартовала, но смогла проехать не более 90 км.

Валерия Кононенко (справа в синем)

Кизенхофер изучала математику в Венском техническом университете. Затем она училась в Кембриджском университете.

Анна Кизенхофер с партнером по команде

Анна защитила докторскую степень в Политехническом университете Каталонии и завершила учебу в 2016 году.

Анна Кизенхофер

Она участвовала в триатлоне и дуатлоне с 2011 по 2013 год. После травмы ей пришлось бросить бег и с 2014 года она сосредоточилась на велоспорте.

Анна Кизенхофер после победы

Является 5-кратной чемпионкой свой страны.

Анна Кизенхофер в гонке

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Украина взяла первую медаль на Олимпиаде-2020. "Бронзу" в копилку нашей сборной принесла дзюдоистка Дарья Белодед.

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