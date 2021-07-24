Первая медаль Украины: появилось видео церемонии награждения на Олимпиаде-2020

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
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Дарья Белодед

Прославленная украинская дзюдоистка Дарья Белодед добыла бронзовую медаль Олимпийских игр-2020. Заслуженную награду 20-летняя киевлянка получила на торжественной церемонии, которая прошла в Токио.

Из-за жестких коронавирусных ограничений спортсменки на пьедестале сами брали свои награды.

OBOZREVATEL предлагает своим читателям посмотреть, как прошла для Украины первая медальная церемония на ОИ-2020.

Дарья Белодед добыла "бронзу"
Дарья Белодед на церемонии награждения
Видео дня
Дарья Белодед на пьедестале
Дарья Белодед с остальными медалистами
Дарья Белодед во время гимна

Как сообщал OBOZREVATEL, в полуфинале Дарья уступила японке Фуна Тонаки. После победы в утешительном финале за "бронзу" Белодед не смогла сдержать эмоций и разрыдалась в прямом эфире.

ЯпонияТокиоДзюдоОлимпиада-2020Дарья Белодед