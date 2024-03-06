Министр спорта России Олег Матыцин лицемерно назвал страну-агрессорку одну из самых дружественных и открытых в мире. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина, который хочет уничтожить Украину и отрицает ее существование, также обвинил международные организации в попытке изолировать РФ.

Об этом Матыцин заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Глава российского спорта пожаловался на санкции в отношении страны-агрессорки и добавил, что РФ "не делит страны на дружественные и недружественные", забыв именно о соответствующем законе, принятым правительством.

"Сейчас российский спорт в непростой ситуации, под санкциями. Но наш президент говорит: время сложностей – это время возможностей. Надо создать условия для спортсменов через Спартакиады, чемпионаты России, открытые соревнования. Игры БРИКС, Игры будущего – это символ того, что Российская Федерация не закрывается и мы не пытаемся уйти от международного спорта. Мы сами никуда не уйдем и не собираемся этого делать. И будем приглашать всех, мы не делим страны на дружественные и недружественные. Все, что проводит Россия, – это пример открытости и призыва к единению", – сказал Матыцин.

Ранее он пожаловался, что Международный олимпийский комитет (МОК) нарушает право россиян на поддержку диктатора Владимира Путина и войны в Украине, применяя условия допуска к турнирам.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что многие страны якобы не признают результаты Олимпиады-2024 из-за того, что в Париже практически не будет атлетов из РФ, и стал посмешищем в сети.

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