'Трудности переживаю непублично'. Анита Луценко – о неудачной операции у топового хирурга, жизни за границей и мифах о похудении

Анита Луценко – главный эксперт страны по здоровому образу жизни, телеведущая, мотивационный спикер, мастер спорта и многократная чемпионка по спортивной аэробике. А также украинка, которая с начала полномасштабного вторжения нашла временное убежище с дочерью в Великобритании.

В откровенном интервью OBOZ.UA Анита Луценко поделилась подробностями своей нынешней жизни за границей, рассказала о реабилитации после неудачной операции и призналась, как пережила очень непростой период своей жизни.

– Анита, чем стал для вас опыт переезда в Великобританию в период войны? Чем отличаются англичане от нас? Что из их традиций вам по душе, а что принять не смогли?

– Я не могу сказать, что пыталась очень интегрироваться в британское общество или наладить рабочие связи в Британии. Для меня это скорее об интересном опыте познания мира и расширении собственного кругозора. Путешествия всегда были для меня самым большим источником вдохновения, поэтому наше пребывание за границей я стараюсь воспринимать именно с такой стороны.

Здесь я осознала много нового о теле, об отличающихся он наших нормах красоты тела, об отношении к нему. В частности, британцы много говорят о менопаузе и не стесняются говорить о раке. Меня также восхищает здесь жизнь старшего поколения, которое еще помнит бомбардировки Лондона Германией. Здесь я познакомилась с невероятной женщиной 76 лет, которая до сих пор ходит на каблуке, уже 40 лет соблюдает интервальное голодание и все еще меняет бойфрендов, когда они ее "перестают смешить". О ней я написала здесь книгу и надеюсь, что ее пример станет вдохновением для наших женщин.

Впрочем, есть у британцев то, что немало удивило меня. Например, они не смывают моющее средство с посуды, а просто протирают ее полотенцем; захоронение мертвецов происходит не ранее чем через месяц после смерти; даже если ты кому-то наступил на ногу, перед тобой извинится "пострадавший".

Кстати, отношение к болезням здесь тоже радикально иное, в частности насморк, кашель и температура до 37,5 градусов являются стандартной ситуацией среди детей и не становятся причиной не идти в школу. Также во всех школах запрещены телефоны. Наверное, для меня это второй самый большой бонус в сфере образования после английского языка. Великобритания – это родина моего проекта "Взвешенные и счастливые", поэтому мне было очень интересно узнать, какая здесь еда. На самом деле очень много уже готовой, переработанной пищи, наверное, потому и многие живут с ожирением.

– В соцсетях вы рассказываете, что дочь дважды в неделю занимается в Британии на украинском языке. Какие у нее успехи?

– Мне очень повезло, что в нашем городке поселилась непревзойденная учительница. Вместе с ней Мия проходит обучающую программу украинской школы, в частности сейчас сдает годовые контрольные. Я очень жду, когда она получит документ об окончании второго класса. Несмотря на англоязычное окружение, Мия пишет на украинском языке лучше, чем на английском, хотя читает быстрее пока на английском.

У меня также есть прекрасная детская книга об истории Украины, ее мы активно изучаем, поддерживаем все украинские традиции и праздники, изучаем орнаменты и особенности украинского наряда. Что касается аудиокниг, то их дочь слушает исключительно на украинском языке, и результатом этого, наверное, является то, что недавно она говорила во сне на украинском – считаю это хорошим знаком, потому что все же первые шесть лет жизни она говорила в основном на русском.

– Вы сами в шутку называете себя "матерью-наседкой". Делайте поделки для дочери, чтобы Мии не хотелось брать телефон, сочиняете письма от феи, вкладываете записочки в ланчбокс и читаете каждый вечер книги. Вы всегда были так заботливы или это проснулось у вас с появлением ребенка?

– Я думаю, что дети максимально раскрывают наш потенциал. Фраза о том, что они наши учителя, точно не случайна, ведь работа мамой 24/7 требует терпения, изобретательности, иногда жертвенности. Впрочем, чтобы быть хорошими родителями, нужно много работать над собой и из каждой ситуации делать выводы. Так что я не думаю, что могла бы остаться такой, как была до рождения дочери. Для меня Мия – это об искусстве отдавать и быть сверхвнимательной к близкому человеку, чтобы создать ему условия жизни для его счастливого развития.

– Как часто вы бываете в Украине? Как изменилась страна, на ваш взгляд, за время войны?

– Самая поразительная неочевидная реальность войны, которую я заметила, – это то, что у людей изменились разговоры. В нашем повседневном общении появились слова, о которых мы раньше слышали только в военных фильмах. Печальна также языковая ситуация, ведь русский язык продолжает звучать на улицах наших городов. Поэтому иногда, когда нахожусь в Киеве, кажется, будто ничего и не изменилось, ведь заведения продолжают работать, люди дальше живут своей жизнью.

– Один из недавних ваших визитов домой связан со здоровьем. В марте вы рассказали в Instagram о неудачной операции на животе, которую вам делал один из самых известных хирургов Украины, а впоследствии вы приняли решение исправить ситуацию повторным вмешательством. Какие выводы сделали для себя после всей этой истории?

– Я сделала для себя один важный вывод, что любая операция – это сверхважный шаг, к которому нужно всячески готовиться. Перед тем, как решаться на это, следует "семь раз отмерить", собрать реальные отзывы о враче, посмотреть его работы, а не слепо доверять рекомендациям коллег и статусу. Думаю, что идя на любую операцию, нужно также понимать, что результат может быть и неудачным.

– Было ли продолжение этой истории? Может быть, врач звонил вам с извинениями? Не было ли у вас мысли подавать на него в суд?

– Я не подавала исков в суд и никто мне не звонил. Когда я обратилась к этому врачу с вопросами после операции, то не заметила никакой эмпатии или желания помочь. Он сказал, что все прекрасно. Хотя идеально скорее было до операции по сравнению с результатом. Сейчас я в процессе реабилитации, и мой живот стал ближе к нормальному.

– Анита, недавно в кинотеатрах стартовала семейная анимация "10 жизней", где вашим голосом говорит одна из героинь – кошечка Гризабелла. Вы написали в Instagram , что это был опыт, который запомнится надолго. Расскажите об этой работе. Почему именно мультфильм?

– Озвучивание мультфильма уже более 10 лет находилось в топ-100 моих желаний – того, что я хочу попробовать в этой жизни. На самом деле очень волновалась, ведь физически не совсем хорошо себя чувствовала и боялась, что это повлияет на мой голос. Но когда оказалось, что озвучивать буду пожилую кошечку, то стало понятно, что такая особенность моего состояния только поможет мне в этом контексте. На процесс звукозаписи было заложено более пяти часов, что казалось мне вполне логичным, но мы справились всего за полчаса. Спасибо режиссерам и всей команде, которые очень дружелюбно отнеслись к "новичку" в этой сфере и всячески помогали и хвалили – это всегда очень окрыляет и придает силы.

– В Украине вы считаетесь одной из главных экспертов по здоровому образу жизни. Интересно, с какими мифами о похудении вы сталкивались как тренер в рассказах от клиенток?

– Самые распространенные мифы о похудении часто касаются питания. Например, чтобы уменьшить массу тела, нужно мало есть и обязательно исключить из рациона каши, хлеб и картофель. Впрочем, если поставить крест на углеводах, то о здоровом сбалансированном питании можно забыть. В частности, тот факт, что вегетарианство и голодание помогают похудеть – это абсолютный миф.

Также неправда и то, что можно похудеть в животе, только выполняя упражнения на пресс и не корректируя питание. Ну и очень распространенным мифом является то, что крепатура – это хорошо. Если ваше тело болит после тренировки, это свидетельствует о том, что ваши мышцы сильно травмировались и нуждаются в более длительном восстановлении.

– Расскажите о простых и эффективных способах похудения летом.

– Я бы прежде всего советовала ввести в ежедневный режим по крайней мере 15-минутную тренировку и ложиться спать до 22:00, чтобы успевать высыпаться, тем более если ночью может быть тревога. В общем режим – залог успеха, так что если стабильно есть три раза в день без перекусов, то и питание, и состояние тела наладятся.

– А почему так бывает, что есть люди, которые каждый день едят отбивные на ужин – и худые, как щепки, а другие набирают вес только от запаха этого мяса?

– Ну прежде всего стоит сказать, что отбивная на ужин – это хороший вариант питания при похудении, особенно если куриная и в тарелку добавить еще овощей. В общем, если бы мы с вами сняли все, что ест конкретный человек в течение дня, и математически посчитали количество потребленных калорий, баланс белков, жиров и углеводов, а также приняли во внимание физическую активность и типы фигур, то никакого чуда не нашли бы.

Во всем на этой планете работают законы физики, утверждающие, что энергия не может браться ниоткуда. Если организм запасает жир как энергетический запас, скажем, на животе, бедрах или руках, то это означает, что человек потребил чрезмерно энергии и ее остаток ушел в запас. Также проблема заключается и в том, что люди не понимают, что 100-граммовый кусочек торта имеет больше жира и калорий, чем суп с фрикадельками, хлебом, салатом, гречкой и фруктом.

Также важно и психоэмоциональное состояние человека, ведь ничто так не провоцирует быстрое похудение и отсутствие набора веса, как нервное состояние. Поэтому когда я замечаю, что человек сильно теряет вес, то всегда спрашиваю, все ли в порядке и не нужна ли ему моя моральная поддержка.

– Несколько лет назад в вашей жизни был очень непростой период: когда вы находились на отдыхе за границей, вашу квартиру ограбили, угнали автомобиль. Судя по вашим сообщениям в соцсетях, которые выставлялись в тот период, вы очень хорошо умеете держать удар. Неурядицы вас не выбивают из колеи?

– Конечно, такие ситуации очень выбивают из колеи. Просто если свои проблемы афишировать, то это наносит еще больший моральный удар. Мне комфортно переживать трудности с близкими людьми, иногда с психологом, но точно не публично. Я считаю, что чем больше людей вовлечены в проблему, тем сложнее и масштабнее она становится. Хотя, когда угнали мой автомобиль, именно благодаря соцсетям я смогла его чудом найти. В некоторых случаях много энергии тратится на реакцию людей и вопрос "а что же они скажут?". Я считаю, что на пике проблемных ситуаций это лишнее.

– Когда вы думаете возвращаться домой? Ставите себе какие-то сроки: к осени, через год?

– После ограбления, причиной которого стало мое сообщение о пребывании за границей, я усвоила урок – никогда не говорить на миллион подписчиков, где я сейчас. Это ставит под угрозу мою безопасность и моих близких. Я довольно часто нахожусь дома в Киеве или других городах Украины, поэтому связь с Родиной точно не теряю.

На данный момент мне комфортно, что Мия учится в британской государственной школе – это бесценный фундамент для жизни. Также и у меня есть возможность уже как 5 лет продолжать работать онлайн. Еще 12 лет назад я решила, что моя мечта – это возможность работать независимо от места пребывания. Потому всю свою карьеру я выстраивала не сеть спортзалов, а систему тренировок для людей онлайн. И я буду продолжать свой путь отдаленного развития. А также, к сожалению, я не успела достроить дом в Киеве, поэтому пока своего идеального дома у меня нет.

– Что вам за границей напоминает об Украине? Ходите ли вы в магазины, где продают украинские продукты? Встречаетесь ли с украинцами?

– Моя лучшая подруга уже 11 лет живет за границей, поэтому дружба на расстоянии давно стала моей привычкой. В Великобритании есть, по крайней мере, десяток украинок, с которыми я общаюсь регулярно. А вот, как отмечают многие наши люди за границей, они скучают по сырникам, ведь здесь их нет в заведениях, а домашний творог для них не найти. Я же покупаю его в польском отделе супермаркета, собственно там и нахожу гречку и соленые огурцы. Раз в две недели я стабильно готовлю борщ, а также обожаю селедку под шубой, поэтому вкусы за границей у меня совсем не изменились.

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