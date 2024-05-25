Неофициально нужно предложить американцам и другим поставщикам дальнобойного оружия хотя бы следующее: мы бьём по мордору оружием Запада, в том числе Соединённых Штатов, а страны-поставщики этого оружия скажут, что мы, украинцы, их поставили перед фактом — они не разрешали, но мы не послушались, и Украина подтвердит: да, мы непослушные, нам говорили, что нельзя, но было очень надо.

Осторожные будут не виноваты. Более того: демонстрируя собственные споры по этому поводу, они, похоже, именно на такой вариант нам и намекают.