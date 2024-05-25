Я принципово цей матеріал не перекладатиму на російську. Читайте людською.

Так, пуйло розуміє, що книжки українською це наша зброя. Особливо у Харкові, що традиційно був майже стовідсотково російськомовним.

Знищення типографії "Фактор-Друк" видавництва "Віват" ("Vivat"), 50 тисяч українських книжок і 7 ЛЮДЕЙ, які там працювали, у тому числі 5 ЖІНОК, трьома мордорськими ракетами — біль всієї країни (це, до речі, й мій власний біль: я працював у "Факторі" понад 10 років і цим пишаюсь).

Я не наводитиму тут імена й прізвища — вони вже записані у Бога. Я наведу лише, ким загиблі працювали:

друкарка-теснильниця,

машиніст приклеювальної машини,

брошуровальниця,

машиністка швацьких машин та автоматів,

машиністка швацьких машин та автоматів,

машиністка комплектувальної машини,

брошуровальник.

Отакі мирні професії.

Трагедія, що відбулася, мусить кожного з нас зробити для себе висновок: УКРАЇНСЬКА МОВА — ЦЕ МИ, УКРАЇНСЬКА МОВА — ЦЕ Я.

В четвер 23 травня путін загітував за українську мову краще за будь-який закон. Це були три ракети не просто терору. Це були три ракети геноциду.

Вічна пам’ять загиблим. Читаймо українські книжки, розмовляймо українською!