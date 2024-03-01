'Недопустимо': РФ пожаловалась, что МОК нарушает право россиян на поддержку Путина и войны в Украине

Министр спорта РФ Олег Матыцин потребовал от Международного олимпийского комитета (МОК) изменить условия допуска российских спортсменов к соревнованиям, в частности, ОИ-2024. Чиновник назвал недопустимой антивоенную позицию атлетов из страны-агрессорки, так как это является "осуждением действий президента" Владимира Путина.

Об этом Матыцин заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Приспешник режима кремлевского диктатора сделал вид, что сегодня нет никаких причин для отстранения российских спортсменов от международных соревнований и запрет на национальную символику РФ.

"В Олимпийской хартии определено, что спорт должен быть свободен от дискриминации, равными должны быть права независимо от религиозной принадлежности, политической направленности, убеждений и так далее. Будем на этом стоять. Недопустимо следовать рекомендациям МОК и международных федераций, когда они переходят так называемую красную черту, требуя от российских и беларуских спортсменов осуждения политики государства, действий президента. Мы этого делать никогда не будем и не допустим попрания прав российских спортсменов", – сказал Матыцин.

Ранее олимпийская чемпионка Светлана Журова назвала "абсолютно незаконными" условия допуска россиян к соревнованиям и Игрыам-2024 в Париже. В свою очередь Олимпийский комитет России (ОКР) заявил о том, что "российские спортсмены и официальные лица не примут участия в Играх XXXIII Олимпиады в Париже", а также пригрозил уголовными делами "нейтральным" атлетам.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер заявила о величии спортсменов из РФ и назвала выступление на Олимпиаде "явным злом".

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