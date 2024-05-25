Кремль активно сливает западным СМИ информацию о готовности к переговорам и заморозке войны, а одновременно Путин утверждает, что Зеленский нелегитимен и с ним договариваться не о чем. В чем тут игра? Она тривиальна. Путин считает, что таким образом мотивирует Запад, а вместе с ним украинскую верхушку, скинуть Зеленского. Однако никакой мир ему не нужен. Ему нужна только капитуляция Украины.

Людоед говорит, что готов к переговорам о том, как собирается вас съесть: с кетчупом, под майонезом или просто с солью и перцем. Песков утверждает, что Путин "готов к переговорам по ситуации в Украине, но для достижения целей в рамках СВО".

Если бы Украина обратилась к Путину с предложением мира, он потребовал бы "достижения целей СВО", то есть капитуляции. Если людоед прямо говорит, что хочет вас съесть, глупо ему не верить.

Альтернатива победе Украины – не мир с уступкой уже захваченных Россией территорий, а превращение ее в большую Бучу или Синьцзян (где украинцев как уйгуров превратят в народ-зек).