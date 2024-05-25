Суд справедливости ООН требует от Израиля прекратить операцию в Рафиахе. Это требование заведомо невыполнимое: с точки зрения Израиля без доведенной до конца операции невозможно достичь целей войны — уничтожения ХАМАСа и возвращения заложников.

Но это не просто бессмысленное постановление, с самого начала обреченное на неисполнение. Цель суда — в очередной раз представить Израиль страной-изгоем, идущей против международного сообщества, которое, по идее, и представляет ООН.

Мнение международного сообщества мы наблюдаем уже много месяцев на многочисленных антисемитских демонстрациях по всему миру, в антиизраильских выступлениях политиков и голосованиях в той же ООН.

Международное сообщество встало на сторону ХАМАСа.

Израилю остается надеяться только на себя.