УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС
Леонид Невзлин
Леонид Невзлин
Израильский общественный деятель, издатель

Блог | Международное сообщество встало на сторону ХАМАСа

Международное сообщество встало на сторону ХАМАСа

Суд справедливости ООН требует от Израиля прекратить операцию в Рафиахе. Это требование заведомо невыполнимое: с точки зрения Израиля без доведенной до конца операции невозможно достичь целей войны — уничтожения ХАМАСа и возвращения заложников. 

Но это не просто бессмысленное постановление, с самого начала обреченное на неисполнение. Цель суда — в очередной раз представить Израиль страной-изгоем, идущей против международного сообщества, которое, по идее, и представляет ООН. 

Мнение международного сообщества мы наблюдаем уже много месяцев на многочисленных антисемитских демонстрациях по всему миру, в антиизраильских выступлениях политиков и голосованиях в той же ООН. 

Международное сообщество встало на сторону ХАМАСа. 

Израилю остается надеяться только на себя.

disclaimer_icon
Важно: мнение редакции может отличаться от авторского. Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов, но стремится публиковать различные точки зрения. Детальнее о редакционной политике OBOZREVATEL поссылке...