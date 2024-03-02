Поздняков заявил о величии России и стал посмешищем в сети

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что многие страны не признают результаты Олимпиады из-за того, что в Париже практически не будет атлетов из РФ. В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал допустить спортсменов из России только в нейтральном статусе и при соблюдении строгих условий.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

"Думаю, Игры и результаты многими странами не будут рассматриваться как справедливые из-за отсутствия сильнейших наших спортсменов. Подчеркну, что олимпийское движение не имеет знака равенства с МОК. Мы будем ценить и продвигать идеалы Пьера де Кубертена", – цитирует Позднякова ТАСС.

Такая пафосная речь Позднякова о величии и незаменимости России вызвал бурную реакцию у соотечественников.

"Нельзя же государственному человеку со спортивным прошлым, постоянно нести такую хрень. Самому стыдно должно быть", "Имперство (глупость) не знает границ у российских чиновников, нужны более жёсткие санкции в их отношении, чтобы завыли на Луну", – пишут в комментариях.

Юзеры уверены, что на самом деле всему миру будет наплевать на то, есть ли Россия на Играх-2024 или нет.

"Да в знак солидарности вообще скорее всего 80 % стран мира бойкотируют ОИ в Париже", "Большинство спортсменов мира всерьёз рассматривают только результаты спартакиады", – стебутся юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA, спортсмены из России и Беларуси, которые получили олимпийские лицензии для выступления на Играх в Париже в нынешнем году, пройдут повторную проверку на соответствие условиям допуска к турниру. Она будет проведена с участием неназванных независимых организаций.

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