Герой Украины, поэт и драматург Юрий Рыбчинский назвал Россию "прожорливым животным" и предположил, с кого украинцам нужно брать пример. Поскольку просто стереть РФ с карты невозможно, народный артист считает, что нужно учиться сосуществовать с террористическим соседом.

По мнению легендарного украинца, успехи в этом показывает Израиль, не раз отражавший в последнее время атаки врагов. Об этом Юрий Рыбчинский рассказал в проекте "Наодинці" для ТСН.

"У нас есть пример Израиля. Они тоже никуда не могут деться от арабского окружения, но они живут и дают нам пример. Недавно мы видели, какой отпор они дали, какое покушение на них было мощное", – вспомнил поэт.

Он назвал украинцев и еврейский народ "родственными", ведь жители обеих стран вынуждены развиваться под ракетными ударами.

"Нам надо у них учиться. Мы же не одиноки и в том плане. Если мы, не дай Бог, проигрываем – во что я не верю – то будут следующие жертвы. Это прожорливое, страшное животное будет поглощать и Молдову, и Грузию, и Армению. Оно же не остановится", – объяснил артист.

Ранее Юрий Рыбчинский рассказал о работе с Кучмой и метко ответил на вопрос, что посоветовал бы Зеленскому.

Как писал OBOZ.UA, поэт вспомнил теплые отношения грузинской певицы Тамары Гвердцители с покойной мамой Инной Кофман, родившейся в Одессе. Несмотря на двухлетнее молчание о полномасштабном вторжении, певица обвинила диктатора Владимира Путина в смерти самого дорогого человека.

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