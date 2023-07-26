Украинский призер ОИ бойкотировал матч с россиянином на ЧМ: в Госдуме заявили, что его запугали

Знаменитый украинский шпажист, призер ОИ-2020 Игорь Рейзлин отказался проводить дуэль против россиянина Вадима Анохина на чемпионате мира. Поединок 1/32 финала турнира был запланирован на 26 июля, однако наш соотечественник не вышел на дорожку против представителя страны-агрессора.

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Об этом говорится на официальном сайте Международной федерации фехтования (FIE). Рейзлин автоматически попал сразу в третий круг соревнований благодаря высокому рейтингу (14-й номер посева), но из-за решения национальной федерации снялся с турнира.

Ранее на старт индивидуальных соревнований на шпаге на чемпионате мира-2023, который принимает Милан, не вышли четыре заявленные украинские спортсменки – Джоан Фейби Бежура, Инна Бровко, Влада Харькова и Дарья Варфоломеева.

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев со свойственным россиянам пафосом назвал ситуацию опасной для Рейзлина и наших соотечественников. "Либо его запугали его же соотечественники, либо спортивные функционеры, либо он просто испугался. Проиграть россиянину в нынешней ситуации для него опасно, поэтому он принял такое решение", – выразил абсурдную мысль чиновник.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация фехтования, которую возглавляет российский олигарх Алишер Усманов, стала первой, кто разрешил участвовать представителям РФ и РБ в международных турнирах.

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