'Россия – империя допинга': комментатор из РФ жестко высказался о дисквалификации Валиевой

Известный российский комментатор Алексей Андронов жестко высказался после дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой за употребление запрещенных препаратов. Журналист назвал свою страну "империей допинга" и призвал бороться с проблемой, а не обвинять западные страны в сговоре.

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Об этом Андронов написал в своем Telegram-канале. Бывший сотрудник пропагандистского телеканала "Матч ТВ", который осудил войну в Украине, возмутился тем, что спортсмены, попавшиеся на допинге, спокойно избираются даже в Госдуму, а врачи и тренеры продолжают работать.

"Россия – империя допинга. Увы. Не признав проблему – ее не решить… А ключик прост. Двукратный допингер сидит в думе, Титов (Егор Титов, легенда "Спартака" – ред.) отбывает дисквал, но тренеры и врачи работают, Чегин (тренер по легкой атлетике – ред.) продолжает тренировать (вместо отсидки), Каниськину (чемпионка ОИ в спортивной ходьбе – ред.) назначают тренером за госденьги, Валиева становится настолько на край, что молчит даже "дедушка", не говоря о тренере и враче. Фулл-хаус", – подчеркнул Андронов.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. После этого сборную России лишили "золота" в командных соревнованиях фигуристов на Олимпиаде-2022. В ответ известный тренер Татьяна Тарасова закатила настоящую истерику. Она назвала судей CAS убийцами и свиньями, которые якобы уничтожили карьеру 17-летней фигуристки.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили обвинил мир в отсутствии "человеколюбия и сострадания" к Камиле Валиевой. А трехкратный чемпион мира по санному спорту Роман Репилов заявил, что миру "должно быть стыдно" за вскрытие системы допинга в РФ.

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