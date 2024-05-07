Ботокс или двойник? Как изменился Путин за 24 года правления РФ. Фото с инаугураций

Так называемая инаугурация диктатора Владимира Путина состоится 7 мая. Кремль в очередной раз попытается создать для всего мира и своих граждан иллюзию законности власти. Путин, как издавна повелось среди диктаторов и тиранов, держится за свое кресло как за последнюю возможность избежать ответственности за совершенные преступления. В России успело вырасти поколение, которое даже не знает, как это – жить не под диктаторским правлением.

OBOZ.UA рассказывает, как изменился Путин через 24 года после первой инаугурации. Вероятно, без ботокса и двойников не обошлось.

Первая инаугурация

7 мая 2000 можно считать черным днем в истории. К власти в РФ пришел снаружи неприметный офицер советской разведки.

Невысокий, невзрачный и сравнительно молодой президент должен стать олицетворением новой эпохи в политике, а стал символом убийств, террора и кровавой войны.

В последний день 1999 года Борис Ельцин объявил об отставке с поста президента, а на должность временно исполняющего обязанности был назначен действующий глава правительства Путин, который впоследствии одержал победу на выборах в марте 2000 года, набрав более 52% голосов.

Вторая инаугурация

7 мая 2004 г. состоялась вторая инаугурация Путина. Церемония прошла по запланированному сценарию, и Путин еще мало отличался от образца 2000 года: худое лицо, напряженный взгляд, настороженность в жестах и словах.

Вторая инаугурация оказалась кратчайшей в истории РФ и длилась всего 20 минут.

Третья инаугурация

Третья инаугурация прошла 7 мая 2012 года. Путин постоял перед иконами, прошелся по красной дорожке под овации свиты и, сев на президентское кресло, продолжил вести свою страну к разрухе, международной изоляции и войне.

Инаугурация отметилась и положительными моментами – параллельно с передачей Путину полномочий главы государства сразу в нескольких городах России прошел ряд оппозиционных акций. Участники флешмобов призвали всех, кто неравнодушен к идее честных выборов в полдень прийти с белыми лентами на одежде. Традиционно произошли массовые задержания.

Четвертая инаугурация

7 мая 2018 года Путина в очередной раз инаугурировали на пост президента. Диктатору предложили два варианта церемонии: традиционный в большом кремлевском дворце и "народный" – под открытым небом, на одной из центральных площадей Москвы.

Конечно, Путин побоялся выйти к своему народу и прятался со своей свитой за стенами Кремля.

Стоит отметить, что внешность Путина изменилась поразительно – это как будто был совсем другой человек. Глаза уменьшились, изменилась форма лица, невооруженным глазом видны были инъекции. Косметологи поработали и лицо диктатора стало натянутым, как маска.

Пятая инаугурация

7 мая 2024 года началась пятая церемония "инаугурации".

Путин и двойники

Дублеры Путину необходимы. Эксперты говорят, что именно двойники появляются на официальных встречах и посещают разные мероприятия в РФ от имени главы государства.

Трудно сказать, сколько сейчас существует путинских двойников. Но в сети даже была создана сравнительная таблица.

У "первого", "настоящего" Путина, которого можно увидеть на видео 2000-2011 годов, глаза имеют миндалевидную форму, губы и брови отличаются подвижностью, а под глазами видны складки и морщинки.

"Банкетного" Путина вывозят на народные гуляния. Его задача – брататься с народом, жать руки, общаться и выпивать.

Есть еще двойник с кодовым названием "дипломат". Его функционал ограничен: он ровно стоит на брифингах, слушает перевод в наушниках, зачитывает тексты.

Часто для выступлений перед неприхотливой российской публикой в 2013-2015 годах использовали дублера "говоруна".

Когда закончится эпопея с двойниками и узнаем ли мы когда-нибудь правду – неизвестно, а пока российская пропаганда продолжает кормить мир сплошной ложью.

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