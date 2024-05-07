Анонсы проведения российской армией учений по применению нестратегического ядерного оружия и угрозы МИД РФ относительно предоставления Украине современных систем, среди которых самолёты F-16, выглядят двусмысленно.

С одной стороны, это говорит о том, что позиция Франции и Великобритании вызывает в Кремле большое напряжение.

С другой стороны, путинский режим избрал путь эскалации. Во-первых, учения анонсированы в Юго-Восточном военном округе, а значит среди потенциальных целей – причерноморский регион, включая такие страны НАТО, как Румыния, Болгария и Турция.

Во-вторых, учения по применению нестратегического ядерного оружия не проводились со времен распада СССР. Именно такое оружие, как сообщали американские журналисты, Россия готовилась применить против Украины при деоккупации Херсона в 2022 году.

Что может скрываться под вывеской "учений"? То же самое, что скрывалось под вывеской "учений" перед полномасштабным вторжением в Украину – переброска и развертывание сил и средств. Потому "бряцание ядерным оружием" не следует воспринимать легкомысленно. Так или иначе, это преодоление следующей ступени эскалации, требующее достойного ответа.