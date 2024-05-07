Уже вторая экс-президентская жена может противостоять Трампу на выборах. Кстати, по возрасту она годится в дочери не только Байдену, но — при благоприятных обстоятельствах — даже и Трампу.

Идея заменить Байдена на Мишель Обаму, о реальности которой пишет Шпигель, настолько популярна среди демократов, что уже фигурирует в опросах. При этом жену 44-го президента (у жены 42-го не получилось) против 45-го, чтобы тот не стал ещё и 47-м, должны поддержать три половины Соединённых Штатов: демократы, женщины и афроамериканцы.

Ну а 46-й может объявить о замене себя на "дочку" даже не ожидая партийного съезда — к примеру, на дебатах с Трампом, на которые он уже согласился (вспоминается отечественное "Стадион так стадион").

По взглядам Мишель Обама считается левой радикалкой даже среди демократов (что немного напоминает папашу Крика, который слыл грубияном даже между биндюжниками).

Много говорят о её решительности, разносторонней квалификации и высоких личных рейтингах.

Всё может стать очень интересно, а Трампу, похоже, известие о замене, если она будет, не понравится.