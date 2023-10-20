'Реакция на нарушение': в МОК жестко ответили Путину

Международный олимпийский комитет (МОК) резко отреагировал на обвинения со стороны кремлевского диктатора Владимира Путина, который назвал отстранение россиян от соревнований "этнической дискриминацией". В организации объяснили такой шаг ответом на агрессию со стороны РФ и Беларуси.

Об этом говорится в заявлении МОК, которое распространило информационное агентство AFP, пишет портал Barron's. Путину напомнилb, что российское и беларуское правительства нарушили Олимпийскую хартию, начав преступную войну против Украины и ее народа.

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"Мы решительно отвергаем выдвигаемые обвинения в том, что эти меры являются "этнической дискриминацией". Жесткие условия, которые МОК определил в своих рекомендациях международным федерациям для участия отдельных нейтральных спортсменов с российским или беларуским паспортом в международных соревнованиях, соответствуют Олимпийской хартии. Они являются реакцией на нарушение Олимпийской хартии правительствами России и Беларуси", – подчеркнули в МОК.

Напомним, ранее МОК временно приостановил членство Олимпийского комитета России (ОКР), который незаконно включил в свой состав Донецкий, Луганский, Запорожский и Херсонский советы.

Как сообщал OBOZ.UA, президент ОКР Станислав Поздняков "выдал" информацию "о состоянии здоровья" кремлевского диктатора Владимира Путина.

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