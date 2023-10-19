Путин обвинил МОК в 'этнической дискриминации' россиян, назвав РФ одной из создательниц Олимпиады

Кремлевский диктатор Владимир Путин раскритиковал руководство Международного олимпийского комитета (МОК) за отстранение России от соревнований. Президент страны-агрессорки, который отдал преступный приказ о вторжении армии РФ в Украину, обвинил организацию в "этнической дискриминации".

Об этом Путин заявил на пленарном заседании "Спорт без границ. Открытость миру", пишет портал Sport24. Он выдал традиционные нарративы своей пропаганды о невозможности политизации спорта, при этом добавив, что российские атлеты якобы не имеют никакого отношения к террористическому государству. Главарь Кремля назвал Россию соучредительницей МОК и Олимпийских игр.

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"Наша страна стояла у истоков современного олимпийского движения. Общественный деятель Алексей Дмитриевич Бутовский – соратник Пьера де Кубертена, соучредитель МОК. "Благодаря" некоторым руководителям современного МОК мы узнали, что приглашение на Игры – это не безусловное право лучших спортсменов, а некая привилегия и заслужить ее можно не спортивными результатами, а какими-то политическими жестами, которые к спорту вообще не имеют никакого отношения, и что сами Игры могут использоваться как инструмент политического давления в отношении людей, которые и к политике-то отношения никакого не имеют, и в качестве грубой и, по факту, расистской, этнической дискриминации", – сказал Путин.

Ранее МОК приостановил членство России в организации из-за незаконного включения в свой состав советов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, четырехкратный олимпийский Александр Тихонов назвал Россию слишком доброй после исключения из МОК.

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