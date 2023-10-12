Россию исключили из состава МОК

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение об исключении Олимпийского комитета России (ОКР) из своего состава. Таким образом в организации отреагировали на незаконное включение в состав ОКР олимпийские советы с оккупированных территорий Украины.

Об этом информирует авторитетный портал Inside The Games. В МОК сочли недопустимым, что России приняла в свой олимпийский комитет представителей Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

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