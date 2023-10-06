Агрессия против Украины: МОК начал разбирательство в отношении России

Олимпийский комитет России (ОКР) незаконно включил в свой состав олимпийские советы с оккупированных территорий Украины – Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. В ответ Международный олимпийский комитет (МОК) начал разбирательство в отношении страны-агрессорки.

"В настоящее время МОК выясняет все подробности сложившейся ситуации", – заявили в МОК в ответ на запрос пропагандистского информационного агентство ТАСС.

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Ранее стало известно, что Россия подала в суд на МОК с требованием о выплате почти девяти миллионов долларов по одной из маркетинговых программ.

В свою очередь президент ОКР Станислав Поздняков обвинил международные федерации в "спортивном геноциде" из-за отстранения представителей РФ от соревнований. В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров в бешенстве потребовал от МОК, чтобы России "сошла с рук" война против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выразил абсурдную мысль о том, что отстранение россиян от международных соревнований наносит вред мировому спорту.

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