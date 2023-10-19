'Если моль свергнут': главе ОКР приписали 'инсайд о состоянии здоровья' Путина

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал главной целью своей организации подготовку к возвращению в международный спорт на Играх-2028 в американском Лос-Анджелесе. Болельщики едко отреагировали на эти слова чиновника, заподозрив, что тому известно будущее кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Наша цель – занять ведущее место среди участников Олимпиады-2028. Подчеркну, наша цель не участие, а победа. Абсолютно уверен, что к тому времени санкции будут сняты, ситуация поменяется. Да она уже меняется", – заявил Поздняков в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт".

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Читатели портала Sports.ru высеяли это высказывание главы ОКР. Они посоветовали ему не строить настолько далеко идущих планов, а также предположили, что Путин скоро прекратить быть президентом РФ.

"Это можно расценивать, как инсайд о состоянии здоровья бункерного?", "К тому времени может и самого Позднякова уже в ОКР не будет, а планы по привычке строит аж на 5 лет", "Если моль наконец свергнут, то все возможно", "Мне кажется, он не верит в успех СВО", "Он что-то знает?" – со смехом пишут в комментариях.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) приостановил членство ОКР в организации из-за незаконного включения в свой состав советов Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, четырехкратный олимпийский Александр Тихонов назвал Россию слишком доброй после исключения ОКР из МОК.

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