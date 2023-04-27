'Просто русофобия. Хотят унизить нас': чемпионка ОИ из РФ возмутилась требованиями МОК

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала унизительными для российских спортсменов условия допуска к международным соревнованиям. Так называемая депутатка Государственной думы поддержала слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, который выступил против участия представителей страны-агрессорки в Олимпийских играх 2024 года в Париже под нейтральным флагом.

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Об этом Роднина заявила в комментарии изданию "Спорт-Экспресс". Она также сделала вид, что не понимает, почему Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, от командных видов спорта, а также потребовал от атлетов из РФ не поддерживать войну в Украине.

"Могу ли я согласиться со словами Чернышенко? Абсолютно. Когда нас раньше наказывали, то мы знали за что и почему. Сейчас просто русофобия. Хотят унизить нас. Действительно нет интереса в такой ситуации выступать", – сказала бывшая фигуристка.

Ранее двукратная чемпионка мира по керлингу Анастасия Брызгалова назвала бредом требование МОК к российским спортсменам осудить войну в Украине. Кроме того, она призналась, что боялась произносить название своей страны на Олимпиаде-2018.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские фехтовальщики, несмотря на решение международной федерации в этом виде спорта, не примут участия в отборе на Олимпиаду-2024.

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