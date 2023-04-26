'Отвратительно': чемпионка мира из РФ рассказала, как боялась произносить слово 'Россия'

Двукратная чемпионка мира по керлингу Анастасия Брызгалова пожаловалась на дискриминацию из-за требований Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к соревнованиям. Она назвала ужасной ситуацию, когда боялась упоминать в интервью название страны-агрессора во время выступлений на Играх в Пхенчхане.

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Об этом Брызгалова заявила в интервью изданию "Спорт-Экспресс". Она выразила уверенность в том, что российские спортсмены не пойдут на условия МОК и не согласятся осудить войну в Украине и выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

"По своему опыту могу сказать, что, когда ты приезжаешь на Олимпийские игры и в каждом интервью боишься случайно сказать слово "Россия", это отвратительно. То есть настолько фильтруешь свою речь, что нельзя сказать, как называется твоя страна. Ужасный опыт, и я бы его точно не хотела повторять. Чувствуешь себя белой вороной – вокруг все ходят со своими флагами, гимнами, а ты как будто какой-то меченый. А те условия, которые выставляют сейчас, – мне кажется, ни один спортсмен на них не согласится, это предательство своей страны", – сказала спортсменка, которая была лишена олимпийской медали Пхенчхана-2018 после допингового скандала.

Ранее Брызгалова назвала бредом требования МОК к российским спортсменам осудить войну в Украине. Напомним, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта.

В ответ Международная федерация баскетбола (ФИБА) не заявила Россию на отбор к Олимпиаде-2024, а также отстранила сборную РФ от чемпионата Европы - 2025.

Как сообщал OBOZREVATEL, МОК выпустил новое заявление о бойкоте Украиной соревнований, на которые допустят спортсменов из России и Беларуси.

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