'Какое-то издевательство': чемпионка мира из РФ назвала полным бредом осуждение войны в Украине по требованию МОК

Двукратная чемпионка по керлингу Анастасия Брызгалова назвала издевательством над россиянами требования Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску к соревнованиям. Спортсменка, партнер которой Александр Крушельницкий был пойман на допинге на Олимпиаде-2018, назвала осуждение войны в Украине предательством РФ.

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Об этом Брызгалова заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". По ее словам, "ни один российский спортсмен, который любит свою страну, не пойдет на это". При этом она ждет допуска к международным турнирам со стороны федерации в ее виде спорта.

"Наверное, они хотят дотянуть до того момента, когда никаких шансов не будет пробиться на Олимпийские игры. А потом скажут нашим: "Ну, ладно, вы допущены, можете съездить на какой‑нибудь турнир". Сейчас все возможно. Условия допуска МОК? Это полный бред. Думаю, что ни один российский спортсмен, который любит свою страну, не пойдет на это. Это какое‑то издевательство над нами. Вообще у нашей федерации неплохие отношения с Всемирной федерацией керлинга (WCF). Если будут какие‑то послабления со стороны МОК, что не все так жестко, WCF не будет сама чинить препятствия нам и не допускать нас", – сказала Брызгалова.

Напомним, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта. Представители страны-агрессора также не должны поддерживать войну в Украине.

В ответ Международная федерация баскетбола (ФИБА) не заявила Россию на отбор к Олимпиаде-2024, а также отстранила сборную РФ от чемпионата Европы - 2025.

Как сообщал OBOZREVATEL, МОК выпустил новое заявление о бойкоте Украиной соревнований, на которые допустят спортсменов из России и Беларуси.

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