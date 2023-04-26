'Такую Олимпиаду не хотим': вице-премьер РФ назвал унижением для россиян осуждение войны в Украине

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назвал унизительными условия допуска спортсменов из РФ к соревнованиям, которые представил Международный олимпийский комитет (МОК). Чиновник считает "предательством Родины" осуждение представителями страны-агрессорки войны в Украине.

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Об этом Чернышенко заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Он обвинил МОК в политизации спорта и выразил уверенность в том, что большинство российских атлетов не пойдут на эти условия, так как "мы такую Олимпиаду не хотим".

"К сожалению, международные спортивные федерации больше не придерживаются принципа "вне политики". МОК выдвигает унизительный ультиматум нашим спортсменам: если хотите участвовать в Олимпиаде, вам нужно, по сути, предать Родину, осудить ее, и тогда мы вас пустим, но под нейтральным флагом и без гимна. Разве нам нужна такая Олимпиада? Мы такую Олимпиаду не хотим", – сказал Чернышенко.

Напомним, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта. Они также не должны поддерживать войну в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратная чемпионка мира по керлингу Анастасия Брызгалова назвала бредом требование МОК к российским спортсменам осудить войну в Украине. Кроме того, она призналась, что боялась произносить название своей страны на Олимпиаде-2018.

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