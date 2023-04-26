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"Такую Олимпиаду не хотим": вице-премьер РФ назвал унижением для россиян осуждение войны в Украине

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
7,7 т.
'Такую Олимпиаду не хотим': вице-премьер РФ назвал унижением для россиян осуждение войны в Украине

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко назвал унизительными условия допуска спортсменов из РФ к соревнованиям, которые представил Международный олимпийский комитет (МОК). Чиновник считает "предательством Родины" осуждение представителями страны-агрессорки войны в Украине.

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Об этом Чернышенко заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Он обвинил МОК в политизации спорта и выразил уверенность в том, что большинство российских атлетов не пойдут на эти условия, так как "мы такую Олимпиаду не хотим".

"Такую Олимпиаду не хотим": вице-премьер РФ назвал унижением для россиян осуждение войны в Украине

"К сожалению, международные спортивные федерации больше не придерживаются принципа "вне политики". МОК выдвигает унизительный ультиматум нашим спортсменам: если хотите участвовать в Олимпиаде, вам нужно, по сути, предать Родину, осудить ее, и тогда мы вас пустим, но под нейтральным флагом и без гимна. Разве нам нужна такая Олимпиада? Мы такую Олимпиаду не хотим", – сказал Чернышенко.

"Такую Олимпиаду не хотим": вице-премьер РФ назвал унижением для россиян осуждение войны в Украине
"Такую Олимпиаду не хотим": вице-премьер РФ назвал унижением для россиян осуждение войны в Украине

Напомним, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта. Они также не должны поддерживать войну в Украине.

"Такую Олимпиаду не хотим": вице-премьер РФ назвал унижением для россиян осуждение войны в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратная чемпионка мира по керлингу Анастасия Брызгалова назвала бредом требование МОК к российским спортсменам осудить войну в Украине. Кроме того, она призналась, что боялась произносить название своей страны на Олимпиаде-2018.

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