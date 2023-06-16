Пропагандистка Канделаки после слов 'нас нельзя остановить, таких в мире нет' стала посмешищем в сети

Бывшая генеральная продюсерка пропагандистского телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки назвала спортивного вещателя не имеющим аналогов в мире. Уроженка грузинского Тбилиси и фанатка войны в Украине выдала бред о том, что Россию невозможно остановить, чем вызвала насмешки со стороны болельщиков.

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"Вы посмотрите на техническое оснащение, на то, как "Матч ТВ" развивается, какая у нас студия, какой у нас вообще телеканал. Я думаю, таких спортивных каналов, уверенно могу сказать, в мире нет. Когда мы делали большую поддержку для чемпионата мира по футболу, то, что мы сделали и какую студию построили и с какой графикой, обсуждали все арабские СМИ, поэтому нас никто не остановит в развитии. Остановить себя можем только мы сами. Нас можно запрещать, но нас нельзя остановить!" – приводит слова Канделаки сайт "Матч ТВ".

Читатели портала Sports.ru едко согласились со словами пропагандистки. Они отметили, что нигде в мире в эфире спортивных телеканалов не устраивают вакханалию с оскорблениями других наций и не показывают боевики 80-х, а также не сидят на дотационных средствах от государства.

"Это да. Такое г-но еще надо поискать. Умудрились же создать такое!", "Она права... Таких идиотов негде больше нет", "В студии каких каналов эта ворона была? Какие спортивные каналы она вообще смотрела хоть раз сознательно?", "Что они все употребляют?", "Да, такого лютого генератора кринжа еще поискать!", "Единственный в мире убыточный спортивный канал, это да", "Ни один телеканал в мире так не пилит госбюджет", "И слава богу. Одна передача "Есть тема" это какой-то филиал извращенного ада", "Да, не видел спортивных каналов с боевиками 80-х", – пишут в комментариях.

Отметим, что ведущий "Матч ТВ" Антон Анисимов с символом войны Z на майке назвал мерзкими тварями польских футболистов, которые отказались играть с агрессорами в отборе ЧМ-2022. А после игры наших соотечественников в Шотландии в квалификации к мундиалю на росТВ вышла передача под названием "Украина головного мозга". Совсем недавно телеканал прервал показ матчей сборной Латвии на ЧМ по хоккею из-за баннера в поддержку нашей страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский диктатор Владимир Путин приказал провести в 2024 году альтернативную ОИ под названием "Игры дружбы". Помощник главаря Кремля Игорь Левитин добавил, что "большинство стран мира сплотились" вокруг РФ.

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