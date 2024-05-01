Прогремело несколько взрывов: атака на Рязанский НПЗ была операцией ГУР. Видео

В ночь на 1 мая на Рязанском нефтеперерабатывающем заводе раздались взрывы. Очередное энергетическое предприятие государства-агрессорки атаковали дроны, после попадания на НПЗ вспыхнул мощный пожар.

Поражение очередного российского нефтеперерабатывающего завода явилось результатом удачной спецоперации Главного управления разведки. Об этом сообщили источники в спецслужбах.

"В результате операции ГУР МОУ в ночь на 1 мая с помощью БПЛА на территории РФ был поражен Рязанский нефтеперерабатывающий завод", – отметил источник.

Пожару на Рязанском НПЗ, как рассказывали очевидцы, предшествовали по меньшей мере четыре мощных взрыва. Они прозвучали в то время, когда в Рязанской области была объявлена "опасность дронов".

Также, по данным источника, пользователи социальных сетей сообщали о наличии дронов в небе над Воронежской областью. Там также была слышна работа ПВО, а в СМИ сообщили о повреждении домов в этом регионе якобы в результате сбития одной из дронов самолетного типа.

Об атаке БпЛА также заявлял губернатор Рязанской области Павел Малков – правда, он заявил, что дрон якобы был только один, сообщение завершило привычной мантрой об "отсутствии пострадавших".

Известно, что принадлежащий "Роснефти" Рязанский нефтеперерабатывающий завод за год перерабатывает до 18 млн тонн нефти. Подавляющее большинство продукции этого НПЗ направляется на экспорт.

Это предприятие в марте текущего года уже было атаковано дронами. Произошло это ранним утром 13 марта. Очевидцы слышали несколько взрывов, затем увидели столб густого дыма над предприятием. Тогда сообщалось о пострадавших в результате удара.

Напомним, накануне, 30 апреля, издание Politico констатировало, что в результате украинских атак на НПЗ Россия сократила экспорт топлива до почти исторического минимума.

Журналисты с удивлением отметили, что украинские удары сделали реальностью то, во что никто раньше не мог бы поверить: "в крупнейшей в мире нефтедержаве закончился запас бензина".

Цены на дизельное горючее для российских потребителей за последнюю неделю выросли на 10 процентов. Цены на бензин, выросшие более чем на 20 процентов с начала года, уже достигли шестимесячного максимума.